29 गुन्ह्यात सव्वा कोटींचा मुद्येमाल जप्त

धुळे । शहरात दोन दिवसांपुर्वी गोरक्षकावंर झालेल्या हल्ल्यानंतर पोलिस प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. गोवंश हत्येच्या बाबतीत कोणतीही हयगय न करता तात्काळ कारवाई करण्याचे सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आदेशीत करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षभरात गोवंश हत्याबंदी कायद्यातंर्गत शहरात 29 गुन्हे दाखल करून एक कोटी 26 लाख 49 हजार 323 रूपयांचा मुद्येमाल जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन हिरे यांनी दिली आहे. पोलिस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांच्या नेतृत्वात शहर विभागात ऑगस्ट 2018 पासुन आजपर्यंत गोवंश हत्याबंदी कायद्यातंर्गत 29 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एकुण एक कोटी 26 लाख 49 हजार 323 रूपयांचा मुद्येमाल जप्त करण्यात आला आहे. तर पन्नासहून अधिक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिस दलाने स्वतः गोपनीय माहिती काढून तसेच नागरिकांकडून येणार्‍या माहितीच्या आधारे सदर कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई प्रामुख्याने चाळीसगाव रोड, आझादनगर व मोहाडीनगर पोलिस ठाणे हद्दीमध्ये करण्यात आली आहे. धुळे शहर पोलिस दलाकडून सर्व साहित्यांवर अत्यंत संवेदनशीलपणे कारवाई करण्याचे धोरण असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवु नये. कोणतीही माहिती असल्यास पोलिस नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

