धुळे लळींग घाटात तिहेरी अपघातात चौघांचा मृत्यू











धुळे । मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील लळींग गावाजवळ तिहेरी अपघातात चार जण ठार तर तीन जण जखमी झाल्याची घटना आज दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास घडली. मृतांमधील एका पुरुषाची अद्याप ओळख पटलेली नाही. तर जखमींना जिल्हा रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. अपघातप्रकरणी मोहाडी पोलिस ठाण्यात ट्रक चालकाविरूध्द गुन्हा दाखल करण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते. दरम्यान अपघाताची माहिती मिळताच मोहाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. मालेगावकडून भरधाव वेगाने ट्रक (क्र.एमएच 18 बीए 2192) धुळ्याच्या दिशेने येत होता. त्यादरम्यान लळींग कुरणाकडे जाणार्‍या प्रवेशव्दाराजवळ चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने ट्रक दुभाजक ओलांडून चुकीच्या दिशेने आला. त्याच दरम्यान ट्रक धुळे शहरासह परीसरात दुधाचे वाटप करुन मालेगाव शहराच्या दिशेने जाणार्‍या गोदावरी दुधाच्या गाडीवर (क्र.एमएच 17 बीडी 5269 क्रमांकाची) धडकला. त्यात मागून येणार्‍या प्रवासी वाहतूक करणार्‍या अ‍ॅपेरिक्षालाही (क्र.एमएच 18 बीए 2192) जोरदार धडक बसली. जोरदार धडकेमुळे दुध वाहतूक करणार्‍या गाडीचा पत्रा अक्षरक्षाः कापला गेला. अपघातात दूधाच्या गाडीत बसलेल्या तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एकाचा रुग्णालयात उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला. त्यात अलिया जाकीर अली (वय 7 रा. मालेगाव जि.नाशिक), नोशादबी हमीद अली (वय 40 रा. सुरत), हमीद अली साहेब अली (वय 45 रा. सुरत) व एका 35 वर्षीय अनोळखी तरुणाचा समावेश आहे. तसेच अपघातात ट्रक चालक शौकतखान करीमखान पठाण रा. साक्री, विक्की नंदलाल ठाकरे रा. सबगव्हाण ता. पारोळा जि. जळगाव व अतुल चैत्राम पाटील (वय 21 रा. दळवेल ता. पारोळा जि. जळाव) हे जखमी झाले. त्यांना जिल्हा रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच मोहाडी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अभिषेक पाटील हे पोलिस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पथकाने तत्काळ जखमींना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. सपोनि. पाटील यांनी गाडीतील मृतांच्या वस्तूंजवळ सापडलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर ओळख पटवण्याचे काम सुरु केले. ओळख पटवलेले तिघे मुळ मालेगाव शहरातील रहिवासी असून ते सुरत येथे गेले होते. तेथून ते रेल्वेने अमळनेरपर्यंत आले. तेथून धुळ्यात आल्यानंतर टॅम्पोने मालेगावकडे जात होते, अशी माहीती पोलिसांनी दिली. अपघातप्रकरणी मोहाडी पोलिसात ट्रक चालक शौकत खान यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

अपघात इतका भीषण होता की, धडक देणारा ट्रक थेट रस्ताखाली खड्ड्यात उतरला. तर दुध वाहतूक करणार्‍या गाडीचा पत्रा कापला गेला. अपघातानंतर महामार्गावारील वाहतूक धिम्या गतीने सुरु होती.

