धुळ्यात जयहिंदच्या संकेत कोठावदेला 96.60%

धुळे । दहावीच्या परिक्षेत धुळे जिल्ह्यात मुलींनीची बाजी मारली असून 81.52 टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत. तर जिल्ह्याचा निकाल 77.11 टक्के लागला आहे. दरम्यान शहरातील जयहिंद हायस्कूलचा विद्यार्थी संकेत हेमकांत कोठावदे हा 96.60 टक्के गुण मिळवून विशेषप्राविण्यासह उत्तीर्ण झाला तर त्याच हायस्कूलचे विद्यार्थी अर्जुनसिंह भोजराज सिसोदीया 96.20 तर स्नेहा संदीप राऊळ 96 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत. जिल्ह्याचा निकाल 77.11 टक्के निकाल लागला आहे. 28 हजार 822 विद्यार्थ्यांनी परिक्षेसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यापैकी 28 हजार 36 विद्यार्थी परिक्षेला बसले. त्यापैकी 21 हजार 618 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. विशेष प्राविण्यासह सहा हजार 425, प्रथम श्रेणीत दहा हजार 64, द्वितीय श्रेणीत चार हजार 645 तर 484 विद्यार्थी जेमतेम उत्तीर्ण झाले. धुळे शहराचा 71.20, साक्री तालुक्याचा 85.45, शिरपूर तालुक्याचा 85.17, शिंदखेडा तालुक्याचा 77.31 तर धुळे ग्रामीणचा 69.07 टक्के निकाल लागला आहे. मुलींनी मारली बाजी- बारा हजार 499 मुलींनी परिक्षेसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यापैकी बारा हजार 181 मुली परिक्षेला बसल्या. त्यापैकी नऊ हजार 930 मुली उत्तीर्ण झाल्या. मुली उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी 81.52 टक्के आहे.

74 टक्के मुले उत्तीर्ण- सोळा हजार 323 विद्यार्थ्यांनी परिक्षेसाठी अर्ज दाखल केला. त्यापैकी 15 हजार 855 विद्यार्थी परिक्षेला बसले. त्यापैकी 11 हजार 688 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. 73.72 टक्के विद्यार्थी जिल्ह्यात उत्तीर्ण झाले आहेत.

