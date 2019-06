धुळे रोहेयोवर 15 हजार मजूर कार्यरत Nikhil Wani Share











धुळे । जिल्ह्यात यंदा दुष्काळामुळे शेती कामे मंदावली आहेत. परिणामी मजुरांना कामांसाठी भटकंती करावी लागत आहे. पंरतू अशा परिस्थितीत अनेकांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामाचा आधार मिळाला आहे. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामावर एकुण 15 हजार 863 मजूर कार्यरत आहेत. जिल्ह्याला गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळीस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. पावसाचे घटलेले प्रमाण आणि त्यात बोंडअळी, अवकाळी पाऊस व इतरही नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. गेल्या वर्षी देखील कमी पाऊस झाल्याने खरीप व रब्बी हंगामातून शेतकर्‍यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यात आता जुन महिना उजाडला आहे. रोहिणी नक्षत्र देखील संपण्यात आले. पंरतू जिल्ह्यात अद्याप पावसाचा थेंबही पडलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांमुळे दिलासा मिळाला आहे. रोहयोंतर्गत जिल्ह्यात विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून कामे करण्यात येत आहेत. त्यात सर्वाधिक कामे ग्रामपंचायतस्तरावर उपलब्ध आहेत. सध्या ग्रामपंचायत व यंत्रणा स्तरावरील कामांमुळे एकूण 15 हजार 863 मजुरांच्या हाताला काम मिळाले आहे. त्यात शेतकर्‍यांसह शेतमजुरांचा समावेश आहे. मनरेगा अंतर्गत मजुरांना पूर्वी 201 रुपये रोज दिला जात होता. आता त्यात वाढ करून 206 रुपये मजुरी देण्यात येत आहे. आतापर्यंत विविध कामांवर 5 लाख 44 हजार 498 रुपये खर्च झाले आहे. ग्रामपंचायतस्तरावरील कामांवर सर्वाधिक 14 हजार 785 मजूर कार्यरत आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर तब्बल 20 हजार 934 कामे शेल्फवर ठेवण्यात आली आहेत. अन्य शेल्फवरील कामांची संख्या 709 इतकी आहे. 6 लाख मजुरांची नावनोंदणी

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 6 लाख 89 हजार 765 मजुरांनी नावनोंदणी केली आहे. नोंदणीकृत मजुरांना जॉबकार्ड देण्यात आले आहे. त्यापैकी जिल्ह्यात 15 हजार 863 मजुरांच्या हाताला काम देण्यात आले आहे. या विभागांमार्फत कामे

रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाटबंधारे, बांधकाम (जि.प.) रस्ते, राजीव गांधी भवन, जलसंधारण, वनीकरण, सामाजिक वनीकरण, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम (रोहयो) आदी विभागांमार्फत कामे उपलब्ध करून देण्यात येतात. मात्र, गेल्या आठवड्यात पाटबंधारे, राजीव गांधी भवन, वनीकरण, बांधकाम (जि.प.) रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम (रोहयो) या विभागांकडून कामे उपलब्ध झालेली नाहीत. सर्वाधिक रोजगार देणार्‍या विभागामध्ये जलसंधारण विभागाचा समावेश आहे.

कामे व मजुरे उपस्थिती अशी- ग्रामपंचायत पातळीवर धुळे तालुक्यात 186 कामे चालु असून त्यावर 2 हजार 532 मजुर काम करीत आहेत. साक्री तालुका 557 कामे 4 हजार 074, शिंदखेडा तालुका 523 कामे 7 हजार 143, शिरपूर तालुका 150 कामे सुरू असून त्यावर 1 हजार 36 मजुर काम करीत आहेत. तर यंत्रणानिहाय मजूर उपस्थिती अशी- वनीकरण 35 कामांवर 937 मजुर,सामाजिक वनीकरण आठ कामे चालु असून 97 मजुर कार्यरत आहेत. तर कृषी विभाग आठ कामांवर 44 मजुर काम करीत आहेत.

