धुळे धुळ्यात 71 वर्षापासून महात्मा गांधींच्या स्मृती जपतोय विशाल वटवृक्ष Nikhil Wani Share











राम निकुंभ

धुळे । शहरातील वेगवेगळया भागात आजही जुन्या मोठ्या वटवृक्षांसह पिंपळ, चिंच आदी झाडे जोमाने उभी आहेत. ती छत्रछायाही देतात आणि आठवणी देखील जपत आहेत. असेच एक वटवृक्ष शहरातील ऐंशी फुटी रोड परिसरातील अग्रसेन चौकासमोरील श्री ऑईल मिलच्या आवारात उभे आहे. 71 वर्षापासुन ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या स्मृती जपत आहे. एकीकडे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आनंद सर्व नागरिक साजरा करीत असतांना नथुराम गोडसेने राष्ट्रपिता महात्मा गांधींवर गोळ्या झाडून त्यांची 30 जानेवारी 1948 मध्ये हत्या केली होती. या घटनेनंतर राष्ट्रपित्याविषयी असलेली आत्मीयता, स्नेह, प्रेम जपता यावे, त्यांची आठवण येता-जाता यावी आणि त्यांच्या स्मृतिरूपी वृक्षांच्या छत्रछायेखाली राहता यावे म्हणून शहरातील ऐंशी फुटी रोड परिसरात अग्रसेन चौकासमोरील श्री ऑईल मिलच्या आवारात महात्मा गांधींची हत्या झाली, त्याच दिवशी गुजराती समाजातील एका महिलेने वडाचे रोप लावले होते. सुमारे 71 वर्षापुर्वी लावण्यात आलेल्या या रोपट्याचे आता मोठ्या वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. हा वृक्ष 30 ते 35 फुट उंच असून त्याला पंधरा ते वीस फुट लांबीच्या पारब्या आहेत. या वृक्षाभोवती ओटा बांधण्यात आला आहे. या विशाल वटवृक्षाच्या माध्यमातून महात्मा गांधींच्या स्मृती जपण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा वटवृक्ष म्हणजे राष्ट्रपित्याचा सहवास, त्यांची छत्रछाया आणि आठवण अशी भावना जोपासली जात आहे. विशेष म्हणजे या वटवृक्षाच्या सानिध्यात काही कुटुंब देखील राहत आहेत. वटवृक्षाची पुजा करण्यासाठी अनेक जण येत असतात. आठवणी होतात ताज्या

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी याची हत्या झाली, त्याच दिवशी गुजराती समाजातील एका महिलेने त्यांची आठवण म्हणून श्री ऑईल मिलच्या आवारात वडाचे रोप लावले होते. आज त्याचे मोठ्या वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. सुमारे 71 वर्षापासून हा वटवृक्ष दिमाखात उभा आहे. आजही या वटवृक्षाकडे पाहुन महात्मा गांधींजींच्या आठवणी ताज्या होतात. अनेक जण वटवृक्ष पाहण्यासाठी व वृक्षाची पुजा करण्यासाठी येत असतात.

– प्रल्हाद अग्रवाल, रहिवासी

Tags: