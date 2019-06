धुळे अतिक्रमणांनी घेतला महिलेचा जीव Nikhil Wani Share









पिंपळनेर । वार्ताहर- पिंपळनेर- सटाणा रस्त्यावरील वाढत्या अतिक्रमणामुळे आज एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागला. दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास चेतन मेडीकल समोर भरधाव ट्रालाच्या धडकेतपादचारी महिला जागीच ठार झाली. याप्रकरणी चालकाविरूध्द पिंपळपेर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेमुळे शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. शोभाबाई भालचंद्र ततार (वय 60 रा. विद्यानगर कॉलनी, सटाणा रोड, पिंपळनेर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्यांच्या मुलाचे पिंपळनेर स्टँड चौफुली ते सटाणा रस्त्यावर चेतन मेडीकल आहे. दुपारी एक वाजता मुलाला जेवण्यासाठी सोडायला शोभाबाई मेडीकलवर आल्या. मुलगा जेवण करून मेडिकलवर आल्यावर शोभाबाई या परत घरी पायी जात असतांना त्यांना सटाणा रस्त्याकडून येणार्‍या भरधाव ट्रालाने (क्र. जीजे- 01 डी.टी 1546) त्यांना धडक दिली. त्यात त्या पुढच्या चाकात आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. मुलगा चेतन व स्थानिक नागरिकांनी त्यांना जवळच्या खासगी रुग्णालयात नेले. डॉ. खैरनार यांनी त्यांना मृत घोषित केले. घटनेमुळे पिंपळनेर शहरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. सामोडे चौफुली ते बस स्टॅन्ड चौफुली रस्त्यावर व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याने वाहतुकीची मोठी कोंडी होते. दोन्ही बाजूने येणार्‍या वाहनां बरोबर दुचाकी गाड्यांना ये-जा करतांना मोठी अडचण निर्माण होते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या व्यवसायिकांनी पुढे पत्र्याचे शेड त्याचप्रमाणे गाडीवर दुकाने तसेच दुकानापुढे हॉटेल व्यावसायिकांच्या पदार्थ विकण्याच्या गाड्या तसेच रस्त्यांवर पाईप तसेच फळे विक्रेत्यांची दुकाने, रस्त्यांवर भांड्याची दुकाने मोठी अतिक्रमण केलेले आहे. त्यामुळे वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होते. स्टॅन्ड चौफुलीवर दुभाजक असून येथे देखील अस्ताव्यस्त बेशिस्त वाहने लावलेली असतात. त्यामुळे वाहनधारकांना दुसर्‍या पुलावरून गाड्या नेता येत नाही. काही व्यवसायिकांच्या दुकानासमोर इतर व्यावसायिक दुकाने लावून भाडे कमवण्याचा धंदा सुरू केला आहे. तसेच आंबे विक्रेतेही रस्त्यावर विक्री करतात व आंबे फळ घेणारे रस्त्यावर गाड्या लावतात. आज रस्त्यावरील वाढते अतिक्रमणामुळेच अपघातात महिलेचा बळी गेला आहे. आता तरी पिंपळनेर ग्रामपंचायतीने, तहसील प्रशासन व पोलिस प्रशासनाने धडा घेतला पाहिजे. अतिक्रमण धारकांवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे. बांधकाम विभागाने या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून दुभाजक टाकले पाहिजे. सामोडे चौफुली, बस स्थानक, पंचमुखी कॉर्नर ते जेटी नगरकर पॉईंट पर्यंत बेशिस्त पार्किंग, भररस्त्यावर ठेला लावणारा व्यवसायिक तसेच काही खासगी दुकानदार यांनी सर्रास अतिक्रमण केल्यामुळे पादचारी व वाहतूकदारांना मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे शहरात दररोज लहान-मोठे अपघात होत असतात. याला स्थानिक नागरिक त्रासले आहेत. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी ग्रामपंचायतीने, पोलीस प्रशासनाने अशा बेशिस्त अतिक्रमण धारक, विक्रेत्यांवर, व्यवसायिकांवर कारवाई करण्याची मागणी करीत आहेत. दररोज वाहतुकीची कोंडी होऊन देखील पोलीस बस स्थानक परिसरात दिसत नसल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये पोलिसांप्रती संतप्त भावना निर्माण झाल्या आहेत. अतिक्रमणामुळे व काही व्यावसायिकांनी भर रस्त्यावर आपल्या दुकानातून वाहतुकीची कोंडी केल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा जीव धोक्यात आलेला आहे. यामुळे काही व्यक्तींना आपल्या जीवालाही मुकावे लागले आहे. तरी ग्रामपंचायत प्रशासन व पोलिस प्रशासनाने सुरळीत वाहतुकीसाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत.

