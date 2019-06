Breaking News नंदुरबार मुख्य बातम्या खान्देशात 27 रोहित्र कोसळले Nikhil Wani Share











नंदुरबार । मंगळवारी दुपारी 4 वाजेच्या सुमारास झालेल्या वादळी पावसामुळे धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यासह पारोळा, भडगाव व चाळीसगावात महावितरणच्या विद्युत यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तब्बल अकराशे उच्च दाब व लघुदाब वाहिनीच्या वीजखांबासह, 65 किलोमीटर वीजतारा तुटल्या असून 27 डीपीही कोसळल्या. त्यामुळे 33/11 केव्ही उपकेंद्रे व विद्युत वाहिन्या बंद पडल्याने हजारो ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. महावितरणच्या अधिकारी कर्मचार्‍यांनी चोख नियोजनाव्दारे अहोरात्र परिश्रम घेऊन वीजपुरवठा सुरळीत केला आहे. साधारणपणे 200 वीजखांब, 20 किलोमीटर वीजवाहिनी उभारणी करून आठ ते दहा तासाच्या आत बहुतांश भागाचा वीजपुरवठा सुरळीत केला. उर्वरीत ग्राहकांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. नंदुरबार शहरासह जिल्ह्यात स्थिती नियंत्रणात

नंदुरबार शहर व जिल्ह्यातील वीजसेवा पुन्हा व्यवस्थितपणे सुरू आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात उच्च दाब व लघुदाब वाहिनीचे साडेतीनशे वीजखांबांसह 20 किमी वीजतारा व 4 विद्युत रोहित्र नादुरुस्त झाले आहेत. यात अंदाजे 13 लाख रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नंदुरबार शहर व परिसरासह, नवापूर, अक्कलकुवा, तळोदा या भागातील 50 हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत झाला होता. सद्यस्थितीत 35 हजार 500 ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यास यश आले आहे. प्रामुख्याने नवापूर शहरातील अर्ध्याहून अधिक भाग अद्याप प्रभावित आहे. नंदुरबारचे अधीक्षक अभियंता राजेशसिंग चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे कामकाज सुरू आहे. धुळे जिल्ह्यात वीजपुरवठा पूर्वपदावर

धुळे शहर व जिल्ह्यातील वीजपुरवठा पूर्वपदावर आला आहे. धुळे जिल्ह्यात उच्च दाब व लघुदाब वाहिनीचे सहाशे वीजखांबासह 40 किमी वीजतारा व 23 डिपीला क्षती पोहचली असून अंदाजे 28 लाख रूपयाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे धुळे शहर व परिसरासह, साक्री, पिंपळनेर दोंडाईचा या भागातील 59 हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा बाधित झाला होता. सद्यस्थितीत 57 हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यास यश आले आहे. धुळयाचे अधीक्षक अभियंता प्रकाश पौणिकर प्रत्येक घडामोडीची रात्रभर प्रत्यक्ष माहिती घेऊन वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्नशिल होते. पारोळा व भडगाव तालुक्यात वीजपुरवठा सुरळीत

पारोळा व भडगाव तालुक्यातील उच्चदाब व लघुदाब वाहिनीचे 140 वीजखांब पडले. विद्युत वाहिन्यांवर ठिकठिकाणी झाडे उन्मळून पडणे, वीज खांब पडणे, वाकणे वीज तारा तुटणे हे प्रकार घडले. त्यामुळे सर्व 12 उपकेंद्राचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव काही ठिकाणी वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. वादळ सुरू झाल्यानंतर स्थिती लक्षात घेऊन तातडीने कामाची आखणी करण्यात आली. रात्री 9 नंतर प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. प्रथम सर्व 33/11 केव्ही उपकेंद्रे सुरू करण्यास प्राधान्य दिले. त्यानंतर क्रमाने 11 केव्ही वाहिन्या सुरू केल्या. अवघ्या सहा ते सात तासाच्या आत रात्री 10.30 पर्यंत पारोळा व भडगाव शहराचा वीजपुरवठा सुरू करण्यात यश आले. रात्रभर काम सुरू होते. पहाटे 4 वाजेपर्यंत बहुतांश भाग प्रकाशमय केला. दि.12 जून रोजी सकाळी 8.30 ते दुपारी 4.00 पर्यंत गावठाण भागातील काम पुर्ण झाले होते. काही गावांचा व शेतशिवारातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम सुरू होते. चाळीसगावात सर्व गावे प्रकाशात

चाळीसगाव विभागात 13 लघुदाब विद्युत वाहिनीचे खांब पडले आहेत. त्यामुळे 14 कुटूंबाचा खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम सुरू होते. शेतीचे चार रोहित्र बंद पडले होते, त्यापैकी दोन पूर्ववत केले आहेत.परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिपक कुमठेकर यांनी आपातकालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्यासह अधीक्षक अभियंता फारुख शेख, प्रकाश पौणिकर, राजेशसिंग चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकारी अभियंता गोरक्षनाथ सपकाळे, संदिप शेंडगे ,ललीतकुमार ठाकूर, किरण शिंदे ,रविंद्र कोळप, किसन पावरा, पंजाबराव बोरसे यांच्यासह सर्व अधिकारी कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत आहेत.

