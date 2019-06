धुळे प्रकल्पाचा लाभ शून्य टक्के आणि समावेश मात्र लाभदायक क्षेत्रात Nikhil Wani Share











रामकृष्ण पाटील

कापडणेे । प्रत्यक्षात प्रकल्पाचा लाभ अजून शुन्य टक्के असतांना समावेश मात्र लाभदायक क्षेत्रात अशी स्थिती सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेच्या बाबतीत झाली आहे. हा महत्वाकांक्षी म्हणविणारा प्रकल्प सद्यःस्थितीत मात्र शेतकर्‍यांना काही कारणांमुळे अडसर वाटू लागला आहे. कापडणे परिसरासह तालुक्यातल्या शेतीशिवाराचा समावेश या प्रकल्पाच्या लाभदायक क्षेत्रात करण्यात आल्याने शेतकर्‍यांना खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अवाढव्य रक्कम मोजावी लागत आहे. या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत, लाभदायक क्षेत्रात कागदोपत्री असलेला समावेश रद्द करत शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे. 19 वर्षापूर्वी तापी नदीवर सुलवाडे व सारंगखेडा बॅरेजेस बांधण्यात आले. या बॅरेजेसमध्ये अडविण्यात आलेले पाणी शेतकर्‍यांच्या शेतीपर्यत व पिण्याच्या पाण्यासाठी पोहचले पाहिजे. या भूमिकेतून सुलवाडे-जामफळ-कान्होली उपसा सिंचन योजना आखण्यात आली. प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पास गती तर मिळाली पण लाभ मिळण्याआधीच शासनाने शेतकर्यांना लाभदायक करुन टाकले आणि शेतकरी वर्गास निकड असतांनाही खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अडचणी येऊ लागल्यात. सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता वर्षभरापुर्वी प्राप्त झाली. मान्यता मिळाल्यावर या योजनेचा मोठा गाजावाजाही झाला. यात 2360 कोटी खर्चाची योजना, सुमारे 100 गावांना प्रत्यक्ष लाभ, एक लाख 32 हजार एकर जमीन ओलिताखाली येणार, 17 वर्षापासुन रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागला. राज्याची परवानगी मिळाल्यावर जल आयोगाची मान्यता व इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स मिळाले. प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय) समावेश, यानंतर केन्द्रीय वित्त मंत्रालयाकडून विशेष प्रकल्प (स्पेशल प्रोजेक्ट) म्हणून मान्यता, आदी गोष्टी प्रसार माध्यमातुन पुढे आल्याने हायसे वाटले तसेच पीएमकेएसवाय योजनेमध्ये समावेश झाला की 60 टक्के वाटा केन्द्र व 40 टक्के वाटा महाराष्ट्र शासनाचा असतो म्हणून 2360 कोटीचा हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्याचे चित्र निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्गास दिलासा मिळाला. मात्र या दिलासानंतर पुढे आलेल्या गोष्टी मनस्ताप देणार्‍या ठरत आहे. या योजनेचे काम प्रत्यक्षात सुरु करायचे असल्याने बुडीत किंवा बाधित क्षेत्र निश्चित करण्यास शेतकर्‍यांचीही हरकत नसावी. कारण प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामासाठी या बुडीत वा बाधित क्षेत्राचे अधिग्रहण ही महत्वाची बाब मानली जात असल्याने त्याविषयी कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतू लाभदायक क्षेत्र हा मात्र फार नंतरचा विषय असल्याने त्याबाबत आतापासुन कागदोपत्री बंधने घालणे हे शेतकर्‍यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष लाभ मिळु लागल्यानंतरच लाभदायक क्षेत्रांचे बंधने घालणे आवश्यक असतांना आतापासुनच ते लागू केले आहे. लाभदायक क्षेत्रात समावेश झाल्याने येथील व परिसरातील शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात मोठ्या अडचणी येत आहेत. खरेदी-विक्री करतांना दुप्पट-तिप्पट मुद्राक शुल्क भरावे लागत असल्याने शेतकरी वर्गास हा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. प्रकल्प म्हटला म्हणजे त्यात विलंब हा आलाच, या मधल्या काळात जमिनीचे खरेदी-विक्री करायची शेतकरी वर्गास निकड आल्यास या लाभदायक क्षेत्राच्या दाखल्यामुळे मोठी ससेहोलपट होणार आहे. शेतकर्‍यांसमोर निर्माण झालेल्या या समस्येचा विचार करुन या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत लाभदायक क्षेत्रात कागदोपत्री असलेला हा समावेश रद्द करत शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी परिसरातुन होत आहे. एक लाख बत्तीस हजार एकर जमिनीबाबत हिच स्थिती

या प्रकल्पामुळे शिंदखेडा तालुक्यातील सुमारे 50 गावे व धुळेे तालुक्यातील सुमारे 50 अशा एकुण 100 गावांना याचा लाभ होणार असल्याचे व 1 लाख 32 हजार एकर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचे या प्रशासकीय मान्यतेत नमुद करण्यात आले आहे. यात शिंदखेडा तालुक्यातील वायपुर, बाभळे, सार्वे, पिंपरखेडा, माळीच, गोराने, धांदरणे, नरडाणा, अंजदे, पिंप्राड, टेंभलार्ई, वारूड, पाष्टे, कमखेडा, हुंबुर्डे, दभाशी, तावखेडा, सुकवद, सुलवाडे, पाटण, निरगुडी, खलाणे, चांदगड, महाळपुर, चिरणे, कदाणे, मुडावद, बेटावद, पढावद, म्हळसर, वालखेडा, मेलाणे, विटाई, दराणे, अजंदे, भिलार, दिगर, विकवेल, वडली, कलमाडी, बाभुळदे, डाबली, वाघाडी (बु), वाघाडी (खु), निशाणे, शिंदखेडा, सवाई मुकटी, अमराळे आदी तर धुळे तालुक्यातील कुंडाणे, बाबरे, धामणगांव, शिरूड, बोधगांव, निमगुळ, कुडाणेतांडा, तरवाडे, विंचुर, होरपाडा, जुनवणे, हेंद्रुण, रावले, दोंदवाड, रावेर, सांजोरी, सौंदाणे, वडजाई, लोेनकुटे, कापडणे, सोनगीर इत्यादी गावांतील हजारो शेतकर्यांना लाभाआधीच लाभार्थ्यी बनविल्याने त्याचा त्रास होणार आहे. म्हणजेच 1 लाख 32 हजार एकर जमीन ओलिताखाली जेव्हा येईल तेव्हा येईल परंतू आतापासुन या सर्व हजारो शेतकर्यांचा लाभदायक क्षेत्रात, बाधीत क्षेत्रात किंवा बुडीत क्षेत्रात समावेश करुन अडचणी निर्माण केल्या आहेत. शेकडो शेतकर्‍यांना यामुळे मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

