धुळे दोंडाईचातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 4 कोटी 30 लाखांचा निधी Nikhil Wani











दोंडाईचा । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतेबाबत मोठी जनक्रांती उभी केली असून केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने देखील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरू केले आहे, या अभियानातून आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर व्हावे याकरीता राज्य शासनाकडून तब्बल 4 कोटी 30 लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणी करणे, त्यासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, कचर्‍यावर प्रकिया करणे, अशी विविध कामे केली जाणार आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील कचरा उचलण्यासाठी नविन 11 घंटागाडया, साफसफाईकरीता 1 जे.सी.बी. व 2 ट्रॅक्टर पालिकेने घेतले असून त्यातून शहराची स्वच्छतेत भर पडणार असल्याची माहिती राज्याचे रोहयो व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमीत्ताने घंटागाडयांचा लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात होता, त्यावेळी ना. रावल बोलत होते. यावेळी उपनगराध्यक्ष प्रदिप कागणे, बांधकाम सभापती चिरंजीवी चौधरी, मुख्याधिकारी डॉ.दिपक सावंत, बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, माजी नगराध्यक्ष विक्रम पाटील, भाजपाचे शहराध्यक्ष प्रविण महाजन, आरोग्य सभापती कल्पना नगराळे, पा.पु.सभापती किशनचंद दोधेला, नगरसेवक निखील जाधव, हितेंद्र महाले, संजय मराठे, विजय मराठे, खलील बागवान, संजय अग्रवाल, भरतरी ठाकूर, नरेंद्र गिरासे, कृष्णा नगराळे, संदीप धनगर, चंद्रकला सिसोदिया, अहमद शेख, जितेंद्र गिरासे, शैलेश सोनार, पंकज चौधरी, प्रमोद चौधरी, रूपसिंग गिरासे, आदी उपस्थित होते. दोंडाईचा पालिकेत नविन 14 वाहने खरेदी केली असून या ताफा शहरातील आरोंग्याच्या समस्या निकाली काढणार आहे, यात 1 जे.सी.बी., 2 टॅक्टर, तसेच 11 घंटागाडयाचा समावेश आहे, या सर्व नविन वाहनांचा लोकार्पण सोहळा राज्याचे रोहयो व पर्यटन मंत्री ना.जयकुमार रावल यांच्या हस्ते आज पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून करण्यात आला. यावेळी ना.रावल म्हणाले की, शहराच्या विकासासाठी शासनाकडून मोठया प्रमाणावर निधी मंजूर करून आणला आहे, त्यात 21 कोटीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम जवळपास 40 टक्के पुर्ण झाले असून उर्वरीत काम प्रगतीत आहे, याशिवाय शहराची प्रशासकिय इमारत ही राज्यात ब वर्ग दर्जात पहिल्या क्रमांकाची इमारत असून शहराच्या मुख्य रस्त्यावर 16 कोटीच्या निधीतून राजपथचे काम देखील सुरू आहे, अमरावती रिव्हर फ्रंडसाठी 34 कोटी मंजूर असून त्याचे देखील काम लवकरच सुरवात होईल, पालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर विकासाचा मोठा निधी पालिकेला मिळाला असून येत्या 2 वर्षात शहराचे पुर्ण रूप बदलेल, असा विश्वास व्यक्त करत शहरात आगामी काळात मोठया प्रमाणावर वृक्ष लाग्रवड करण्याच्या सूचना देखील ना. रावल यांनी यावेळी दिल्या. सुत्रसंचालन प्रविण महाजन यांनी तर आभार कृष्णा नगराळे यांनी व्यक्त केले.

