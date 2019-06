धुळे लुटारुंची टोळी गजाआड Nikhil Wani Share











धुळे । शहरातील अग्रवाल नगरातील व्यापार्‍याच्या डोळ्यात मिरचीपुड फेकुन पिस्तुलचा धाक दाखवत दुचाकीसह तिच्या डीक्कीतील 4 लाख 60 हजारांची रोकड लुटुन नेणार्‍या टोळीला पकडण्यास पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांची पाच जणांना अटक केली असून त्यांच्याकडून रोख 3 लाख 10 हजार रूपयांसह दुचाकी, मोबाईल, गावठी पिस्तुल असा एकुण 3 लाख 86 हजार 200 रूपयांचा मुद्येमाल हस्तगत केला आहे. शहरातील अग्रवाल नगर परिसरातील शैलेशकुमार भिमाभोई चौधरी व कांतीलाल रामजीभाई चौधरी हे दि. 1 जुन रोजी सायंकाळी सव्वा सहा वाजेच्या सुमारास दुचाकीने जात असतांना त्यांना दुचाकीवर आलेल्या तिघांना अडवले. त्यांच्या डोळ्यात मिरचीची पुड फेकुन गावठी कट्टयाचा धाक दाखवून दुचाकीच्या डिक्कीत ठेवलेले 4 लाख 60 हजार रूपये दुचाकीसह लुटुन नेले. याप्रकरणी चाळीसगाव रोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक विश्वास पांढरे, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. राजु भुजबळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथकाने सखोल तपास केला. त्यात शंकर बालकिशन रेड्डी, मयुर उर्फ बबवा सुरेश कंडारे, रितिक उर्फ दादु राजेंद्र राजपुत या संशयीतांची नावे निष्पन्न झाली. त्यानंतर प्रथम मयुर उर्फ बबवा कंडारे याला ताब्यात घेतले. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यानुसार पोलिसांनी शंकर बाळकिशन रेड्डी, रितिक उर्फ दादु राजेंद्र राजपुत, मयुर उर्फ बबवा सुरेश कंडारे, निलेश संजय गांगुर्डे, अनिल बाळकिशन रेड्डी यांनाअटक केली. त्यांच्याकडून रोख 3 लाख 10 हजार रूपये, मोटार सायकल, मोबाईल, गावठी पिस्तोल असा एकुण 3 लाख 86 हजार 200 रूपयांचा मुद्येमाल हस्तगत करण्यात आला. ही कामगिरी पोलिस निरीक्षक कुबर चवरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संगिता राऊत, सहाय्यक उपनिरीक्षक राजेश इंदवे, पोहेकाँ पंकज चव्हाण, कबीर शेख, योगेश चव्हाण, संदीप कढरे, प्रेमराज पाटील, कमलेश सुर्यवंशी, पंकज खैरमोडेे, सुशिल शेंडे, गौरव चव्हाण आदींनी केली आहे. अशी केली लुट

शंकर रेड्डी व निलेश गांगुर्डे यांनी कुरीयर व्यापार्‍याचा पाठपुरावा केल्यानंतर दि 1. जुन रोजी शंकर रेड्डी व निलेश गांगुर्डे हा गजाजन टी हॉटेल जवळ कुरीअर व्यापारी शैलेश चौधरी यांच्यावर पाळद ठेवली. तर मयुर उर्फ बबुवा कंडारे व रितीक उर्फ दादु राजपुत हे लोकमान्य हॉस्पीटल जवळ थांबले होते. कुरीयर व्यापारी आल्यानंतर निलेश गांगुर्डे याच्या दुचाकीवर (क्र. एम.एच.18 एव्ही 1426) शंकर रेड्डी, मयुर ऊर्फ बबुवा कंडारे, रितीक ऊर्फ दादू राजपुत असे ट्रीपल सीट बसुन व्यापार्‍याचा पाठलाग केला. अग्रवाल नगरमध्ये व्यापार्‍याला अडविले. त्याच क्षणी शंकर रेड्डी व मयुर उर्फब बबुवा कंडारे या दोघांनी दुचाकीवर खाली उतरून व्यापार्‍यासह दोघांच्या डोळ्यात मिरचीपुड फेकली. त्यामुळे घाबररून दोघे खाली पडले. तेव्हा मयुर याने दोघांना गावठी कट्टाचा धाक दाखविला. तर शंकर रेड्डी याने रोकडसह दुचाकी पळवुन नेली. तिघांची पैशांची हिस्सेवाटणी केली. त्यानंतर निलेश गांगुर्डे याला नाणे (ता. धुळे) गावाजवळ बोलावून त्याला आठ हजार रूपये दिले. व निलेश गांगुर्डे व रितीत राजुपत यांना व्यापार्‍याच्या दुचाकीची विल्हवाट लावण्यास सांगितले. तेथून शंकर रेड्डी व बबुवा कंडारे हे शिर्डीकडे पसार झाले. तर दादु राजपुत, निलेश गागुर्डे यांनी दुचाकीला नेर गावाच्या पुलाखाली लपवुन तेथुन ते पसार झाले. त्यानंतर शंकर रेड्डी यांने त्याचा भाऊ अनिल रेड्डी याला शिर्डी येथे बोलावून त्यास दरोड्याची रक्कम व बबुवा कंढारे याने गावठी कट्टा त्यांच्या ताब्यात सांभाळण्यासाठी दिले होते.

