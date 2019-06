धुळे टेकवाडे शिवारातील सामूहिक बलात्कारप्रकरणी तिघांना बेड्या Nikhil Wani Share











धुळे । शिरपूर तालुक्यातील टेकवाडे शिवारातील शेतात राखणदार म्हणून काम करणार्‍या विधवा महिलेवर सामूहिक बलात्कार करणार्‍या तिघा अनोळखी आरोपींना शिरपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. तर फरार झालेल्या एकाच्या शोधार्थ पथक रवाना झाले असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांनी पत्रपरिषदेत दिली. टेकवाडे (ता.शिरपुर) शिवारात टेकवाडे रस्त्यालगत अशोक जैन यांच्या मालकीच्या शेतात राखणदार म्हणून काम करणारी विधवा महिला ही दि. 15 जुन रोजी रात्री शेतात झोपडी बाहेर खाटेवर झोपलेली होती. पहाटे एक ते चार वाजेदरम्यान चार अनोळखी व्यक्तींनी तिला जबरदस्तीने उचलून शेतात नेवुन तिच्यावर सामूहिरित्या लैंगिक अत्याचार केला. याप्रकरणी महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरुन शिरपुर शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पीडित महिलेने सांगितलेल्या वर्णनानुसार पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे, अपर पोलीस अधीक्षक राजु भुजबळ यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्ह्याचे तपासाधिकारी तथा उपविभागीय पोलिस अधिकारी संदीप गावीत, पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांनी तपासाची विविध पथके तयार केली. पथकांनी टेकवाडे, अर्थे, विखरण, वाघाडी, भरवाडे, टेंभे, तर्‍हाडी, खामखेडा व परीसरातील गावे तसेच हॉटेल व ढाब्याची तपासणी केली. याबरोबरच शेतांमध्येे व ट्रॅक्टर काम करणारे मजुर, पेट्रोल पंप, हॉटेल, पान टपर्‍या अशा ठिकठिकाणी जावून चार अनोळखी आरोपींच्या वर्णनानुसार त्यांचा शोध घेतला. तसेच पोलीस पाटलांची बैठक घेवुन त्यांना गावातील लोकांकडुन सदर गुन्हयातील आरोपींबाबत माहिती मिळाल्यास पोलिस ठाण्यात कळविण्याबाबत आवाहन केले. तसेच पोलिस ठाण्याच्या रेकॉर्डवरील संशयितांची व पीडितेने सांगितलेल्या वर्णनानुसार दारुचे व्यसन व गुटखा खाणारे व मजुरीला जाणार्‍या व्यक्तींना पडताळले असता भरवाडे गावातील राजेश बदु भिल (वय 35) हा संशयित मिळून आला. चौकशीत त्याने गुन्हयाची कबुली देवुन साथीदार गोरख भाईदास भिल (वय 33), शरद गंगाराम भिल (वय 32) व रविंद्र उर्फ बांगा रामचंद्र भिल सर्व (रा.भरवाडे ता.शिरपूर) यांची नावे सांगितली. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवुन अवघ्या तीन दिवसात चारही अनोळखी आरोपी निष्पन्न केले. त्यात राजेश बदु भिल, गोरख भाईदास भिल, शरद गंगाराम भिल यांना पकडण्यात यश आले. तर रविंद्र उर्फ बांगा रामचंद्र भिल हा फरार असल्याने त्याचे शोधार्थ पथक रवाना केले आहे. ही कामगिरी पथकातील सपोनि समाधान वाघ, सपोनि दिगंबर पाटील, पोउनि नविता घुगे, किरण बार्‍हे, असई पुरुषोत्तम पाटील, पोना ललित पाटील, रविंद्र माळी, किरण बागुल, पोकाँ तुकाराम गवळी, योगेश कोळी, मुकेश पावरा, महेंद्र सपकाळ, प्रवण अमृतकर, समीर पाटील, अमोल पगारे, अमित रनमळे, स्वप्नील बांगर, नरेद्र शिंदे, उमाकांत वाघ, भरत चव्हाण, स्वाती शहा, प्रतिभा देशमुख, पौणिमा पाटील, रोशनी पाटील, नुतन सोनवणे तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी केली आहे.

