लाचखोर ग्रामसेवकाला पकडले

धुळे । विकास कामांसाठी दिलेली अनामत रक्कम परत देण्यासाठी 50 हजार रूपयांची लाच घेतांना वार उडाणे (ता. धुळे) ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक राजाराम सांगळे (वय 43) याला रंगेहाथ पकडले. शुक्रवारी दुपारी शहरातील हॉटेल सुपर सम्राटमध्ये ही कारवाई करण्यात आली. सन 2008 ते 2012 पर्यंत तक्रारदार हे वार ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी सन 2011-12 मध्ये वार ग्रामपंचायत येथे विकास कामांसाठी तक्रारदार त्यांनी 1 लाख 48 हजार रुपये अनामत म्हणून वार ग्रामपंचायतीला दिले होते. ही अनामत रक्कम यांना परत मिळावी, यासाठी त्यांनी वेळोवेळी अर्ज केले. परंतु अनामत रक्कम परत मिळाली नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, धुळे यांना अनामत रक्कम परत न मिळाल्यास उपोषण करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार गट विकास अधिकारी, पं.स. धुळे यांनी सरपंच, ग्रामसेवक, (ग्रामपंचायत वार ता.धुळे ) यांना तक्रारदार यांची अनामत रक्कम परत मिळण्याबाबत पत्र दिल्याने तक्रारदार यांनी ग्रामसेवक श्री.सांगळे यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी अनामत रक्कम परत देण्यासाठी तक्रारदार यांच्याकडे 50 हजार रुपये लाचेची मागणी केली आहे. परंतु तक्रारदार यांची धुळे लाचलुचप प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. त्यानुसार सापळा रचत ग्रामसेवक राजाराम बारकु सांगळे याला तक्रारदारकडून 50 हजार रुपये घेतांना पकडण्यात आले. पोलीस उपअधीक्षक सुनिल कुराडे, पोनि. महेश भोरटेकर व त्यांच्या पथकातील पोहेकॉ.जयंत साळवे, पोना. संतोष हिरे, सुधीर सोनवणे, कृष्णकांत वाडीले, शरद काटके, कैलास जोहरे, संदीप सरग, प्रकाश सोनार, पोकॉ.प्रशांत चौधरी, भुषण खलाणेकर, संदीप कदम, सुधीर मोरे यांनी ही करवाई केली.

