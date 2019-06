धुळे दुचाकीला धडक; पिता-पुत्राचा मृत्यू Nikhil Wani Share









कापडणे । मुंबई-आग्रा महामार्गावरील सरवड फाट्यावर दुचाकीला बसने धडक दिली. या अपघातात बसने मोटर सायकलवरील पिता-पुत्रास चिरडल्याने ते दोघे जागीच ठार झाले. ही घटना आज(दि.1) दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. सरवड फाट्यावरील गतिरोधक काढल्यामुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप करत संतप्त ग्रामस्थांनी यावेळी रास्तारोको केला. यासंदर्भातील मागणीचे निवेदन सोमवारी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येणार आहे. देवभाने फाटा तसेच सरवड फाट्यावर उड्डाणपुलाची जुनी मागणी असुन यामुळे अनेकांना आतापर्यत आपला जीव गमवावा लागला आहे. यासंदर्भात परिसरातील ग्रामस्थ आंदोलनाच्या भूमीकेत आहेत. दि.1 जून रोजी दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास कापडणे येथील वसंत राजाराम भिल (वय 40), शाम उर्फ दादुराम वसंत भिल (वय 10), विजय भील (वय 13), दुर्गेश भील (वय 14) हे दुचाकीने (क्र.एमएच-18-एएल-6179) सरवड येथे गल्लीतील मुलीच्या लग्न समारंभासाठी जात होते. कापडण्याहून येणार्‍या सरवड रस्त्याने महामार्गाला लागल्यानंतर सरवड फाटा ओलांडत असतांना त्यांना भरधाव वेगाने येणार्‍या शिरपूर-धुळे या शटल सेवा बसने या दुचाकीला जबर धडक दिली. ही घटना इतकी भीषण होती की, दुचाकी 70 फुटापर्यंत ओढली गेली. यात वसंत भिल व शाम भिल या पिता-पुत्रांचा जागीच मृत्यू झाला तर विजय भिल व दुर्गेश भिल गंभीर जखमी झाले. या सर्वांना टोल प्लाझाच्या अ‍ॅम्बुलन्सने सर्वोपचार रुग्णालयात नेण्यात आले. मयत वसंत राजाराम भिल (वय 40) हे कापडणे येथील रहिवासी असून त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, तीन मुली, आई-वडील असा परिवार आहे. आदिवासी कुटूंबातील वसंत भिल यांच्या घराची परिस्थिती अतिशय नाजूक असून ते दररोज मजुरी कामासाठी जात असत. कापडणे येथील त्यांच्या गल्लीतीलच मुलीचा विवाह सरवड येथे होता म्हणून ते सकाळी घरून आपल्या लहान मुलाला सोबत घेऊन मोटर सायकलने सरवड गावाकडे जात होते. मात्र सरवड फाटा ओलांडत असतांना त्यांना बसने (क्रमांक एम.14.बीटी.2218) चिरडल्याने वसंत भिल व त्यांचा नऊ वर्षाचा मुलगा शाम भिल याचा जागीच मृत्यू झाला. कुटुंबाचा आक्रोश – वसंत भिल व शाम भिल या पिता-पुत्राचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर गावात एकच गर्दी झाली. त्यानंतर वसंत भिल यांच्या घरी माहिती मिळाल्यानंतर वृद्ध आई-वडील व पत्नी तसेच मुलांनी एकच आक्रोश केला होता. वसंत भिल यांच्यासोबत मयत झालेला शाम भिल हा जुड्या भावंडापैकी एक होता. वसंत भिल यांच्या घरी मोठी गर्दी झाली होती तर ग्रामस्थ त्यांच्या वृद्ध आई वडिलांची समजूत काढत होते. कुटुंबाने टाहो फोडल्यानंतर उपस्थितीतांचीही डोळे पाणावत होते, या घटनेने गावात मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे. गावावर शोककळा पसरली आहे. संतप्त ग्रामस्थांनी केला रास्तारोको – देवभाने तसेच सरवड फाट्यावर उड्डाण पुलाची मागणी जुनी आहे, हा गंभीर अपघात झाल्यानंतर या व गतीरोधकाच्या मागणीसाठी संतप्त ग्रामस्थांनी महामार्गावर काही काळ रास्तारोको केला. सरवड फाट्याजवळ पुर्वी गतिरोधक टाकलेले होते. मात्र काही दिवसांपुर्वी ग्रामस्थांचा विरोध असतांनाही ते काढण्यात आले. त्यामुळे या ठिकाणी अपघात नित्याचेच झाले आहेत. संतप्त ग्रामस्थांनी प्रशासनाचा निषेध करीत रास्तारोको केला. त्यामुळे दोन-तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. यावेळी पोलिसांनी ग्रामस्थांची समजूत काढली. तसेच त्या ठिकाणी गतिरोधक टाकण्यासाठी प्रशासनाला कळविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले. सोमवारी ग्रामस्थ या प्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. वर्धापनदिनालाच एसटीने दोघांना चिरडलेे

महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजल्या जाणार्‍या व सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रवासाचे हक्काचे साधन असलेल्या एसटीचा अर्थात, राज्य परिवहन महामंडळाचा आज वर्धापनदिन साजरा करण्यात आला. ग्रामीण भागातील जनतेच्या सुख दुःखाला धावून जाणार्‍या या एसटीला दीर्घायुष्य लाभो अशा शुभेच्छा दिल्या जात असतांनाच दुसरीकडे या एसटीने मात्र या पिता-पुत्राला चिरडले. प्रवाशांच्या सेवेसाठी असे ब्रीद धारण करणार्‍या एसटीने आपल्या वर्धापनदिनालाच एक संसार उद्ध्वस्त केल्याने यावेळी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला.

