Breaking News नंदुरबार धडगाव : गोरंबा ग्रामपंचायतीत २६ लाख ५७ हजाराचा अपहार : सरपंच, ग्रामसेवकांसह चौघांविरूध्द गुन्हा दाखल Jalgaon Digital Share











नंदुरबार (प्रतिनिधी) – धडगाव तालुक्यातील पेसा अंतर्गत येणार्‍या गोरंबा ग्रामपंचायतीत २६ लाख ५७ हजार ६१६ रूपयांच्या अपहार केल्या प्रकरणी गटविकास अधिकारी यांनी दोन गुन्हे दाखल केले असुन याप्रकरणी सरपंच, ग्रामसेवक व ग्रामसभा कोषसमितीचे दोन सदस्य अशा चार जणांविरूध्द धडगांव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोरंबा ता.धडगाव येथील सरपंच भगतसिंग जिर्‍या वळवी, ग्रामसेवक किशोर रूपसिंग पराडके यांनी सन-२०१५-१६ ते २०१८-१९ या आर्थीक वर्षात ग्रामपंचायत गोरंबा ता. धडगाव येथे १४ वा वित्त आयोगाअंतर्गत एकुण अनुदान ४४ लाख ६९ हजार ९५३ रूपये व बॅक व्याज १ लाख ६८ हजार २ रूपये असे एकुण ४६ लाख ३७ हजार ९५५ रूपये जमा झालेले आहेत त्यापैकी ग्रामपंचायतीने एकुण खर्च रक्कम ११ लाख ५ हजार ९९७ रूपये एवढा खर्च केलेला आहे. सदरचा खर्च हा अंदाजपत्रक प्रमाणके मोजमाप पुस्तीका व प्रशासकिय खर्चाची बिले सादर न करता रकमेबाबत अनियमियतता करुन अन्यायाने विश्वासघात करुन ११ लाख ५ हजार ९९७ रुपयांचा अपहार करून शासकिय कामकाजात कसुर केला म्हणुन प.स. गटविकास अधिकारी चंद्रकांत अरूण बोडरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून धडगाव पालीस ठाण्यात सरपंच भगतसिंग जिर्‍या वळवी, ग्रामसेवक किशोर रूपसिंग पराडके यांच्या विरूध्द अपहाराचा गुन्हा दाखल केला असुन पुढील तपास पोनि डी.एस.गवळी करीत आहेत. तर दुसर्‍या घटनेत गोरंबा ता.धडगाव येथील पिसीबाई दिलवसिंग वळवी, सुभाष कागडा पाडवी दोन्ही ग्रामसभा कोषसमितीचे सदस्य, ग्रामसेवक किशोर रूपसिंग पराडके यांनी सन-२०१५-१६ ते २०१८-१९ या आर्थीक वर्षात ग्रामपंचायत गोरंबा ता. धडगाव येथे ५ टक्के पेसा अबंध निधी योजना अंतर्गत एकुण अनुदान ५७ लाख ६२ हजार २९६ रूपये, मानव विकास कार्यक्रम अतर्ंगत ४ लाख रूपये व बॅक व्याज रक्कम २ लाख ९९ हजार ६९७ रूपये असे एकूण ६४ लाख ६१ हजार ९९३ रूपये जमा झालेले आहेत त्यापैकी ग्रामपंचायत मोडलगाव बॅक च्याखात्यावर त्यांचे अनुदान लोकसंख्येनुसार रक्कम ३ लाख ९५ हजार ३६० रूपये एवढे वर्ग करण्यात आले आहे. ती रक्कम वर्ग करुन ग्रामपंचायतीचे एकूण खर्च १५ लाख ५१ हजार ६१९ रूपये एवढा खर्च केलेला आहे. सदरचा खर्च हा अंदाजपत्रक प्रमाणे मोजमाप पुस्तिका व प्रशासकिय खचांची बिले सादर न करता रकमेबाबत अनियमियतता करुन अन्यायाने विश्वासघात करुन शासकिय कामकाजात कसर केला तसेच १५ लाख ५१ हजार ६१९ रूपये शासकिय निधीचा गैरवापर करुन संशयीत अपहार केला म्हणून पं.स. गटविकास अधिकारी चंद्रकांत अरूण बोडरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून धडगाव पालीस ठाण्यात पिसीबाई दिलवसिंग वळवी, सुभाष कागडा पाडवी दोन्ही ग्रामसभा कोषसमितीचे सदस्य, ग्रामसेवक किशोर रूपसिंग पराडके यांच्या विरूध्द अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन पुढील तपास पोनि डी.एस.गवळी करीत आहेत.

Tags: