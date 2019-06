Featured मुख्य बातम्या सार्वमत देवळाली प्रवरा पाटबंधारे कार्यालयासमोर ठिय्या Sarvmat Digital Share











हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकरी आक्रमक 1 जुलैला पुन्हा आंदोलन देवळाली प्रवरा (वार्ताहर)- भंडारदरा धरणाच्या उजव्या कालव्याचे आमच्या हक्काचे 15 टक्के पाणी आम्हाला मिळाले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही पाणी मागणी अर्ज भरणार आहोत. 1 जुलै रोजी मागणीसाठी पुन्हा येणार आहोत. तोपर्यंत आमची मागणी शासन दरबारी पोहोचवा. अर्ज भरून देखील पाणी मिळाले नाही तर मात्र, पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयात जाणार असल्याचा सज्जड इशारा माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी येथील पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिला. भंडारदरा धरणाच्या उजव्या कालव्याचे हक्काचे 15 टक्के पाणी मिळावे, या मागणीसाठी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी लाभक्षेत्रातील शेकडो शेतकर्‍यांसह येथील पाटबंधारे विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयासमोर आंदोलन केले, त्यावेळी ते बोलत होते. तनपुरे म्हणाले, 1986 साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना भंडारदरा धरणाच्या पाणी वाटपासंदर्भात तत्कालीन आ. बाळासाहेब थोरात, आ. मधुकरराव पिचड, आ. दौलतराव पवार व मी, आमची पवारांनी बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये त्यांनी भंडारदरा धरणाचे हक्काचे 15 टक्के पाणी देण्याचा प्रस्ताव सर्वांच्या सहमतीने मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर भंडारदरा धरणाच्या ओव्हरफ्लोच्या पाण्यातून दरवर्षी मुसळवाडी तलाव भरण्यात येत होता. परंतु सन 2006 नंतर हे पाणी येणे बंद झाले. भंडारदरा धरणाचे पाणी टाकळीमिया येथील 5 चारीपर्यंत येत होते. सन 1986 साली आमदार असताना शेवटच्या टोकापर्यंत भरणे काढले होते. भंडारदरा धरणाचे पाणी मुसळवाडी तलाव व टाकळीभान येथील टेलटँकला मिळत होते. आता निळवंडे धरण झाले तरी देखील हे पाणी मिळत नाही. मग हे पाणी मुरतं कुठं? असा सवाल करून ते म्हणाले, शासकीय अधिकारी दबावाखाली काम करतात. सन 2006 साली हे पाणी मुळा धरणाखाली टाकले आणि आमचे हक्काचे पाणी येणे बंद झाले. भंडारदरा धरण 15 ऑगष्टला भरते. त्यानंतर ओव्हरफ्लोचे पाणी मुसळवाडी तलावात सोडा. त्यासाठी इरिगेशन बंगल्याजवळ उजव्या कालव्याला बसविलेली एकफुटी नळी काढून टाका. कालवा व चार्‍यांची कामे करून घ्या. पूर्वीप्रमाणे रब्बी व खरीप हंगामात शेतकर्‍यांची बैठक घेण्याची प्रथा सुरूस करा. आमचे हक्काचे 15 टक्के पाणी आम्हाला द्या. अन्यथा न्यायालयात जाऊन नुकसान भरपाई घेऊ, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला. त्यांच्या या निर्णयाचे उपस्थित शेकडो शेतकर्‍यांनी टाळ्याच्या गजरात स्वागत केले. यावेळी तनपुरे यांच्यासह डॉ. तनपुरे कारखान्याचे संचालक मच्छिंद्र तांबे, अनिल इंगळे, रमेश वने, कुंडलीक खपके, व उपस्थित शेकडो शेतकर्‍यांनी शाखा अभियंता एस. के. सिनारे व राजेंद्र थोरवे यांना चांगलेच धारेवर धरले. संतप्त शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांची पुरती दमछाक झाली.

आंदोलनाला प्रेरणा मल्टीस्टेटचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, प्रा. सतीश राऊत, सुरेश निमसे, रवींद्र मोरे, वसंतराव कोळसे, शिवाजीराव कोळसे, राजेंद्र कदम, भगवान गडाख, भास्करराव कोळसे, बाळासाहेब कदम, नबाजी जगताप, कल्याण जगताप, द्वारकानाथ चव्हाण, संजय करपे, अर्जून होन, डॉ. जगताप, रावसाहेब सोळुंके, भाऊसाहेब लोखंडे आदींसह शेकडो लाभार्थी शेतकरी उपस्थित होते. प्रा. सतीश राऊत म्हणाले, आतापर्यंत भंडारदरा व निळवंडे धरणाच्या कालव्यातून साडेतीन हजार एमसीएफटी पाणी गेले. एकट्या नगर शहराची लोकसंख्या 11 लाख आहे. त्यांना साडेतिनशे एमसीएफटी पाणी लागते. मग पाणी मुरलं कुठं? निळवंडे धरणात ओव्हरफ्लोचे पाणी अडविल्याने आपला हक्क संपुष्टात आला आहे.यावेळी भगवान गडाख यांनी पाणी वापर संस्था बरखास्त करण्याची मागणी केली. त्याला तनपुरे यांच्यासह उपस्थित सर्वांनी बरखास्त करण्याची एकमुखाने मागणी केली. तनपुरे म्हणाले, निळवंडे धरण 182 गावांसाठी झाले आहे. त्यांना तरी हे पाणी मिळते का? मग हे पाणी मुरतं कुठे? पूर्वी भंडारदरा 11 टीएमसी व आता निळवंडे 8 टीएमसी म्हणजे 19 टीएमसी पाणी असून सुद्धा आमचे हक्काचे पाणी का मिळत नाही? या गावांचे पाणी वापरतंय कोण? असा सवाल त्यांनी केला.

