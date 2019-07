Featured ब्लॉग सार्वमत Blog : शिस्त व स्वच्छतेचा आदर्श : श्रीक्षेत्र देवगडची दिंडी Sarvmat Digital Share











पंढरीची वारी म्हणजे महाराष्ट्राची धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा. जात-धर्म भेदरहित भावनेने लोक दरवर्षी पंढरीच्या पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पदयात्रा करतात व ती म्हणजेच वारी. या वारीला ज्ञानदेवांच्या आधीपासून भक्त पुंडलिकांच्या काळापर्यंतचा इतिहास आहे. नेवासा तालुक्यातील श्रीक्षेत्र देवगड येथून दरवर्षी आषाढी वारी जाते. वारीचे यंदाचे 45 वे वर्ष आहे. महान तपस्वी किसनगिरी बाबा यांनी अहमदनगरपासून 66 किलोमीटर व नेवाशापासून 14 किलोमीटर अंतरावरील मुरमे या छोट्याशा गावाच्या टेकाडावर प्रवरा-गोदा पवित्र संगमाच्या निसर्गरम्य ठिकाणी भगवान दत्तात्रयांचे मंदीर बांधून उपासना केली. 44 वर्षापूर्वी त्यांनी पंढरपूर पायी दिंडी सोहळा सुरु केला. यंदा त्यांच्या पुण्यतिथीचे त्रितपपूर्ती वर्ष आहे. या 36 वर्षात अखंडपणे त्यांचे शिष्य व पंढरपूरच्या विठ्ठल रुख्मिणी देवस्थान ट्रस्टचे विश्‍वस्त भास्करगिरी महाराज यांनी दिंडीची ही परंपरा चालू ठेवली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शिस्तबद्ध म्हणून या दिंडीचा लौकिक झाला. शिस्त व स्वच्छता या बाबींना भास्करगिरी महाराज किती महत्व देतात याची श्रीक्षेत्र देवगडचा परिसर पाहूनच प्रचिती येते. पांढरा पोषाख, गळ्यात तुळशीची माळ व मुखी ज्ञानोबा-तुकारामचा गजर करत या दिंडीतील भाविक शिस्तीत मार्गक्रमण करतात. स्वतः भास्करगिरी महाराज संपूर्ण दिंडीत पायी चालतात. ज्ञानेश्‍वरीचे रचनास्थान असलेल्या श्रीक्षेत्र नेवासा येथील एसटी बसस्थानकात या दिंडीचे पहिला रिंगण सोहळा होतो. महाराष्ट्रातील हे पहिले गोल रिंगण असते. रिंगण म्हणजे मैदानात वारकरी गोलाकार उभे राहतात व रिंगणातून अश्‍व धावतो. या अश्‍वावर स्वतः ज्ञानेश्‍वर माऊली आरुढ झालेली असते अशी वारकर्‍यांची श्रद्धा असते. दरवर्षी पांडुरंगाच्या भेटीच्या ओढीने वारकरी जातो. चंद्रभागेचे पवित्र स्नान करुन पांडुरंगाचे अथा मंदिराच्या कळसाचे दर्शन झाले तरी त्यात त्यांना जीवनाचे सार्थक झाल्यासारखे वाटते. वारीत जात-धर्म-पंथ यांना अजिबात स्थान नसते. सर्व सहकारी वारकर्‍यांमध्ये वारकर्‍यांना पांडुरंगच दिसत असतो. त्यामुळे एकमेकांच्या पायावर मस्तक ठेवताना कोणालाच कमीपणा वाटत नाही. मानवता म्हणजे तरी दुसरे काय असते? वारकरी माणसाबद्दल सर्वत्र आदराची भावना असते ती यामुळेच. शेकडो वर्षाच्या या वारीच्या परंपरेने परस्परांमध्ये बंधुत्वाची भावना निर्माण केली आहे. सर्व संतांचे त्यामध्ये मोठे योगदान आहे. भक्त पुंडलिक, संत ज्ञानेश्‍वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम आदींनी या वारी अनुभली. सध्याच्या काळात गावोगावच्या शेकडो दिंड्या याच भावनेने जातात. श्रीक्षेत्र देवगडची दिंडीही 45 वर्षापासून याच भावनेतून जात आहे. दिंडीत कोणालाही व्यसन करता येत नाही. दीड हजारावर वारकरी या दिंडीत सहभागी झालेले असतात. दिंडीत तरुण वारकर्‍यांची संख्याही मोठी असते. दिंडीत गेल्यामुळे दिंडीच्या काळातच नव्हे तर कायमचेच व्यसन सुटलेले अनेक तरुण आहेत. स्वच्छता, शिस्त व निर्व्यसनी राहण्याचा तसेच जात-धर्म-पंथ हे सर्व विसरुन एकोपा साधण्याचा संदेश श्रीक्षेत्र देवगडची दिंडी देते. राज्यात हजारोंच्या संख्येने दिंड्या जात असल्या तरी देवगड दिंडी आपले वेगळेपण टिकवून ठेवून राज्यात आदर्श बनली आहे. लाखोंच्या संख्येने मार्गक्रमण होणार्‍या नगर-पंढरपूर दिंडी मार्गावर शौचालय, पाणी, रस्ता, निवास शेड यांचा अभाव आहे. भास्करगिरी महाराजांसारखी ऋषीतूल्य व्यक्तीने याबद्दल खंत व्यक्त केली. त्याबाबत दखल घेवून या मार्गावरील वारकर्‍यांनाही सुविधा मिळायला हव्यात. ही वारी व वारकरी माणूसकी, समानतेच्या महाराष्ट्र धर्माची पताका अनंत काळापर्यंत फडकवत ठेवील यात शंका नाही. -अशोक पटारे

94042251840

Tags: