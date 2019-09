Featured मुख्य बातम्या सार्वमत देवळाली प्रवरा शिवारात 19 लाख 52 हजारांची विदेशी दारु पकडली Sarvmat Digital Share











श्रीरामपूर राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथकाची कारवाई || संगमनेरचे दोन आरोपी अटकेत; दोघे पसार श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- शिर्डी-राहुरी महामार्गालगत भारत पेट्रोल पंपाच्या समोर देवळाली प्रवरा येथे निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक क्रमांक 2 श्रीरामपूरच्या पथकाने महिंद्रा पिकअप व मारुती सुझुकी इर्टिगा कारमधून चोरुन वाहतूक होत असलेली सुमारे 19 लाख 52 हजार 560 रुपयांची विदेशी दारु पकडली आहे. याप्रकरणी आरोपी रिजवान खालीद इनामदार (रा. कोकणगाव ता. संगमनेर) व समीर सांडू शेख (रा. माजिद नगर, ता.संगमनेर) यांना अटक करण्यात आली आहे. इतर दोन आरोपी पसार झाले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक क्रमांक 2 श्रीरामपूरच्या पथकास चोरुन दारुची वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने सापळा रचला. त्यावेळी देवळाली प्रवरा शिवारात भारत पेट्रोल पंपाच्या समोर रिजवान खालीद इनामदार व समीर सांडू शेख हे दोघे महिंद्रा पिकअप (क्र. एम. एच. 9 बी.सी. 4653) व मारुती सुझुकी इर्टिगा कारधून (क्र. एम.एच. 14 इ.सी. 4845) विदेशी दारु चोरुन वाहतूक करताना मिळून आले. त्यांच्या ताब्यातून मॅकडॉल व्हिस्की नंबर 1 विदेशी मद्याचे बनावट 375 मिली व 750 मिली असे एकूण 45 विदेशी मद्याचे बॉक्स असा 19 लाख 52 हजार 560 किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. या कारवाईत राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक क्रमांक 2 श्रीरामपूरचे प्रभारी निरीक्षक सुरज कुसळे, दुय्यम निरीक्षक पी. बी. अहिरराव, दुय्यम निरीक्षक के.यु. छत्रे तसेच कोपरगाव विभागाचे निरीक्षक बी.टी. घोरतळे, ए.व्ही. पाटील, अहमदनगर विभागाचे निरीक्षक ए. बी. बनकर, कॉन्स्टेबल राजेंद्र कदम, विकास कंठाळे, दीपक बर्डे, प्रवीण साळवे, निहाल उके व महिला जवान संगीता जाधव, वर्षा जाधव यांनी कामगिरी बजावली. आरोपीविरुद्ध मुंबई दारूबंदी कायदा 1949 चे कलम 65 (अ) (ई) (ड) 80 81 83 व 90 108 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींना काल राहुरी न्यायालयासमोर हजर केले होते. याबाबत पुढील तपास राज्य उत्पादन शुल्क क्रमांक 2 श्रीरामपूरचे दुय्यम निरीक्षक पी.बी.अहिरराव करत आहे.

