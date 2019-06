Featured सार्वमत दारणात साठले अर्धा टीएमसी पाणी Sarvmat Digital Share











मध्यम पावसाची हजेरी, 24 तासांत 107 दशलक्ष घनफूट नविन पाणी अस्तगाव (वार्ताहर)- सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असला तरी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे दारणा, भावलीत नविन पाण्याची आवक सुरुच आहे. काल सकाळी संपलेल्या 24 तासांत दारणात 107 दशलक्ष घनफूट नविन पाणी दाखल झाले. यामुळे दारणात आता अर्धा टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. भावलीत 17 दशलक्ष घनफूट नविन पाणी दाखल झाले आहे. दारणाच्या भिंतीजवळ 6 मिमी पावसाची नोंद झाली. पाणलोटातील घोटी येथे 18 मिमी, इगतपूरी येथे 23 मिमी, भावली येथे 39 मिमी पावसाची नोंद झाली. दारणात त्यामुळे 24 तासात 107 दशलक्ष घनफूट नविन पाणी दाखल झाले. दारणात आता 532 दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा झाला आहे. तो 7.44 टक्के इतका आहे. भावली प्रकल्पात 80 दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे या धरणात 5.59 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. दुसरीकडे गंगापूर धरणाच्या परिसरात काल सकाळी संपलेल्या 24 तासांत मध्यम स्वरुपाच्या पावसाने हजेरी लावली. या धरणात नविन पाण्याची आवक झाली नाही. गंगापूर धरणाच्या भिंतीजवळ 45 मिमी, काश्यपीच्या भिंतीजवळ 23 मिमी, गौतमी 13 मिमी, त्रंबक येथे 12 मिमी, अंबोली 17 मिमी असा पाऊस नोंदला गेला. तर नाशिक येथे 22 मिमी पावसाची नोंद झाली. या दारणा, गंगापूर तसेच अन्य धरणांच्या पाणलोटात संततधार पावसाची गरज आहे. गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातही पावसाचा म्हणावा असा जोर दिसत नाही. धरणात पाण्याची आवक नगण्य असली तरी अद्यापि काही धरणाच्या परिसरात पावसाचा जोर कमीच आहे. त्यामुळे गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात पाणी टंचाईला तोंड देण्याची वेळ येऊ नये यासाठी वरुण राजाची संततधार कधी होईल, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.

