यंदा ज्वारीची पेरणी लांबल्याने क्षेत्र घटण्याची शक्यता

जिल्ह्यात रब्बीची 62 टक्के पेरणी : कांदा लागवड देखील 63 हजार हेक्टरवर अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात रब्बी हंगामात आतापर्यंत 62 टक्के पीक पेरणी करण्यात आली आहे. रब्बी ज्वारीची 50 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. इतर रब्बी कडधान्याची 92 टक्के पेरणी झाली आहे. 159 हेक्टर प्रस्तावित क्षेत्र असलेल्या तीळ पीकाची पेरणी मात्र झालीच नसल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालावरून दिसत आहे. यंदा पेरणीस विलंब झाला असल्याने रब्बी हंगाम देखील अपेक्षेप्रमाणे लांबणार आहे. यामुळे ज्वारीचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यंदा जिल्ह्यात नोव्हेंबर महिन्यांच्या सुरूवातीच्या काही दिवसांपर्यंत पाऊस पडत होता. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांच्या सोंगणीसह रब्बीच्या पेरण्या खोळंबल्या होत्या. जिल्ह्यात सहा लाख 67 हजार 261 हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी चार लाख 14 हजार 193 हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. त्यात दोन लाख 57 हजार 123 हेक्टरवर रब्बी तृणधान्य पेरले आहे. 48 हेक्टरवर रब्बी गळीतधान्य पेरले आहे.

जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र मोठे आहे. यंदा जिल्ह्यात पाऊस चांगला झाला असल्याने उसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. उसाच्या 1 लाख 21 हजार 180 हेक्टर प्रस्तावित क्षेत्रापैकी 21 हजार 705 हेक्टरवर उसाची लागवड करण्यात आली आहे.25 हजार हेक्टरवर चारा पीकांचे उत्पादन होणार आहे. जिल्ह्यात गव्हाचे 49 हजार 485 हेक्टर प्रस्तावित क्षेत्र आहे. त्यापैकी 15 हजार 591 हेक्टरवर गहू पेरणी झाली आहे. आता शेतीच्या कामाला वेग आला आहे. खरीप हंगामातील पिकांची सोंगणी करून त्यानंतर लगेच रब्बी हंंगामासाठी शेतीच्या मशागतीला सुरूवात करण्यात आली आहे. यंदा जिल्ह्यात गव्हाचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे. लष्करी अळीचा खरीप हंगामात प्रार्दूभाव झाला होता. तरीदेखील जिल्ह्यात रब्बी हंगामात पाच हजार 842 हेक्टवर मका पिकाची पेरणी झालेली आहे. हरभरा पिकाची 32 हजार 960 हेक्टवर पेरणी झाली आहे. कांदा पिकाच्या लागवडीचे क्षेत्र 62 हजार हेक्टरपर्यंत पोहचले आहे. जिल्ह्यात साधारणपणे गोकुळअष्टमीपूसन ज्वारीच्या पेरण्या सुरू होत असतात. मात्र, पावसाळा लांबल्याने ज्वारीच्या पेरण्या लांबल्या आहेत. जिल्ह्यात ज्वारीचे क्षेत्र चार लाख 69 हजार 785 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केलेले असताना आतापर्यंत 2 लाख 35 हजार 654 हेक्टर म्हणजे 50 टक्के पेरणी झालेली आहे. प्रस्तावित क्षेत्राच्या तुलनेत अद्याप 50 टक्के पेरणी बाकी असल्याने यंदा ज्वारीचे पेरणी क्षेत्र घटण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे कांदा पिकाचे भाव गगनाला भिडत असताना जिल्ह्यात 63 हजार हेक्टरवर कांदा पिकाची लागवड झालेली आहे. पीकनिहाय झालेली पेरणी

ज्वारी 2 लाख 35 हजार 654 हेक्टर (50 टक्के), गहू 15 हजार 591 हेक्टर (31 टक्के), ऊस 21 हजार 705 (18 टक्के), रब्बी अन्न धान्य 2 लाख 90 हजार हेक्टर (44 टक्के), हरभरा 32 हजार 960 हेक्टर (28 टक्के).

