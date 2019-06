Featured सार्वमत हॉटेल मालकाला गावठी कट्टा लाऊन खंडणीची मागणी Sarvmat Digital Share











हॉटेल मालकांवर अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल, राहुरी फॅक्टरी येथील घटना राहुरी (प्रतिनिधी) – तालुक्यातील राहुरी फॅक्टरी येथे बियर बार हॉटेल मालकाला कट्टा लावत चार ते पाच जणांनी खंडणी मागितल्याच्या कारणावरून राहुरी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राहुरी फॅक्टरी येथील बियर बार हॉटेल राजमुद्रा येथे दि.15 जून रोजी सायकाळी 5़.30 वाजेच्या दरम्यान हॉटेलात सचिन घोरपडे व त्याचे चार ते पाच साथीदार हे दारू पित बसले होते त्यावेळी फिर्यादी विशाल शिवाजीराव मुसमाडे (वय वर्ष 30, राहणार देवळाली प्रवरा) हे तेथे त्यांच्या टेबलजवळ गेले असता सचिन घोरपडे हा फिर्यादीस म्हणाला की येथील सर्व हॉटेल मालक मला हप्ता देतात तू का देत नाही, तेव्हा मुसमाडे त्याला म्हणाले की मी हप्ता देणार नाही तुम्ही येथून निघून जा असे म्हणून मुसमाडे खाली हॉटेलच्या काउंटरवर आले असता सचिन घोरपडे व त्यांचे पाच सहा साथीदार हे खाली काउंटरवर आले व सचिन घोरपडे याने त्याच्या हातातील गावठी कट्टा मुसमाडे यांना दाखवून धक्काबुक्की केली व त्याचे पाच ते सहा साथीदार शिवीगाळ करू लागले तेव्हा फिर्यादीचे हॉटेल वरील मॅनेजर सुनील ज्ञानदेव शिंदे हे भांडणे सोडवण्यासाठी आले असता त्यालाही धक्काबुक्की केली व हॉटेल मधील काचेचे ग्लास व जेवणाची प्लेट फेकून दिली तसेच तोडफोड करून नुकसान केले. जर आमच्या सचिन भाऊच्या नादी लागला तर तुझा गेम करू असा दम दिला. यावरून विशाल शिवाजी मुसमाडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा रजि नंबर 156।209 भादंवी कलम 384,323,504,506,427,143,147,148,149,आर्म अ‍ॅक्ट 3ड़25 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा तपास पोलीस निरीक्षक हनुमंतराव गाढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स. पो. नि यशवंत राक्षे करत आहे. दरम्यान याबाबत राहुरी पोलीस स्टेशनला वेगवेगळे दोन गुन्हे दाखल झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. जातीयवाचक शिवीगाळ केली म्हणून अँट्रासिटी गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत दिलेल्या फिर्यादी नंदा लोंढे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले, आरोपी विशाल शिवाजी मुसमाडे, प्रशांत शिवाजी मुसमाडे दोघे रा . देवळाली प्रवरा ता. राहुरी फिर्यादी ही घरी असताना यातील आरोपीत हे 16 जून रोजी फिर्यादीचे घरी येऊन फिर्यादीस म्हणाले की, तुमचे मुले कुठे आहेत. तुमच्याकडे पाहावे लागेल असे बोलून त्यांनी फिर्यादीस ओढण्याचा प्रयत्न केला व शिवीगाळ करुन जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. तेव्हा फिर्यादीने दरवाजा लावून घेतला असता आरोपीत मजकुर यांनी दरवाजा वर विटा मारुन निघून गेले. या फिर्यादीवरून पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजि नं . 459 / 2019 भादंवि कलम 504,506 अनुसूचित जाती जमाती अधि3, 1 , आर एस प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

