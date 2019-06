Featured क्रीडा मुख्य बातम्या क्रिकेट विश्वचषक २०१९ : आज श्रीलंका विरुद्ध बांग्लादेश लढत Web Editor Share











ब्रिस्टॉल | आयसीसी विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज (दि.११) श्रीलंका आणि बांगलादेश या संघांमध्ये सामना होणार आहे. हा सामना ब्रिस्टॉलच्य्या द काउंटी या मैदानावर खेळवण्यात येणार आहे. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स आणि हॉटस्टार वाहिनीवर करण्यात येणार आहे. श्रीलंका संघाचे तीन सामन्यात १ विजय १ पराभव आणि १ अनिर्णित सामन्यासह ३ गुण आहेत. पाकिस्तानविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यामुळे त्यांना १ गुण प्राप्त झाला आहे. ते गुणतालिकेत सध्या सहाव्या स्थानावर आहेत तर दुसरीकडे बांगलादेश संघाचे ३ सामन्यांमध्ये १ विजय आणि २ पराभवांसह २ गुण आहेत. दोन्ही संघ हा सामना जिंकून आपली विजयी लय परत मिळवण्यासाठी उत्सुक आहेत. श्रीलंका संघाच्या फलंदाजीची मदार दीमुख करुणरत्ने , कुशल परेरा , लाहिरू थिरमने , कुशल मेंडिस आणि अविष्का फर्नांडो यांच्यावर आहे. अष्टपैलूंमध्ये इसरु उडान, जीवन मेंडिस, थिसारा परेरा आणि अँजेलो म्यॅथुज आहेत. गोलंदाजीत लसिथ मलिंगा , नुवान प्रदीप , सुरंग लकमल जेफ्री वेन्डरसे आणि मिलिंद सिरीवर्धन आहेत. बांगलादेश संघाच्या फलंदाजीची मदार तमिम इकबाल, सौम्या सरकार , मुशफिकर रहीम , लिटन दास यांच्यावर आहे. अष्टपैलूंमध्ये शाकिब अल हसन , मोहमदुल्लाह शब्बीर रहेमान , मोहंमद मिथुन आहेत. गोलंदाजीत मश्रफी मोर्तझा , रूबेल हुसेन , मेहदी हसन , मुस्तफिजूर रहेमान आहेत. या मैदानावरील सर्वाधिक धावसंख्या इंग्लंड ३६९-९ विरुद्ध विंडीज २४ सप्टेंबर २०१७. तर नीचांकी धावसंख्या झिम्बाब्वे ९२ विरुद्ध इंग्लंड जुलै २००३ अशी आहे. सर्वात मोठा विजय इंग्लंड १२४ धावांनी विरुद्ध विंडीज २४ सप्टेंबर २०१७ निसटता विजय बांगलादेश ५ धावांनी विरुद्ध इंग्लंड १० जुलै २०१०. सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज सचिन तेंडुलकर ३ सामने ३५२ धावा. सर्वाधिक स्कोर नाबाद १४०, २ शतके १ अर्धशतक. सर्वाधिक बळी हरभजनसिंग १० षटके ४६ धावा ४ विकेट्स २००२ बांगलादेश जमेची बाजू शाकिब रहीम फॉर्मात तमीम इकबालकडून मोठी खेळी अपेक्षित. श्रीलंका : कुशाल परेरा , थिरमने चांगली फलंदाजी करत आहेत म्यॅथुज कडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा. आमनेसामने ६२ १५ विजयी बांगलादेश ४५ विजयी श्रीलंका २ अनिर्णित विश्वचषकात एकूण सामने ३ ३ विजयी श्रीलंका यांच्यावर असेल लक्ष : म्यॅथुज , मलिंगा , शाकिब , रहीम हवामान : ढगाळ वातावरण ९०% पावसाची शक्यता श्रीलंका : दीमुख कर्णरत्ने , कुशल परेरा , कुशल मेंडिस , अविष्का फर्नांडो , लाहिरू थिरमने , जीवन मेडीस , इसरु उडान , थिसारा परेरा , अँजेलो म्यॅथुज धनंजय डी सिल्व्हा , सुरंग लकमल , नुवान प्रदीप , जेफ्री वेन्डरतसे , लसिथ मलिंगा , मिलिंद सिरीवर्धना बांगलादेश : तमिम इकबाल , सौम्य सरकार , लिटन दास , मुशफिकर रहीम , मोहंमद मिथुन , शब्बीर रहेमान , मोहमदुल्लाह , शाकिब अल हसन , मुसिद्दिक हुसेन , मोहंमद सैफुद्दीन , मुश्रफी मोर्तझा , रुबेल हुसेन , मुस्ताफिझूर रहेमान , अबू जयेद मेहदी हसन सलिल परांजपे नाशिक

