हरमनप्रीतने हवेत घेतलेला झेल होतोय व्हायरल

सिडनी : कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटले जाते , ते काही खोटे नाही. नुकताच दुसऱ्या कसोटीत विराट कोहलीने स्लीपमध्ये अप्रतिम झेल टिपला. कोणतीही चूक न करता कोहलीने एका हाताने हा झेल टिपला. मात्र, भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीतने ही अत्यंत वेगळ्या शैलीत झेल टिपला असून कोहलीचा झेल यापुढे फिका ठरला आहे. हरमनप्रीतने शनिवारी महिला बिग बॅश लीगच्या सामन्यात हवेत झेल घेतला आणि सोशल मीडियावर तो चांगलाच व्हायरल होत आहे.

WHAT A CATCH! 🙌 The Harmanpreet Kaur show continues in Hobart! 😱@CommBank | #WBBL04 pic.twitter.com/hRnbIamFgf

— Rebel Women’s Big Bash League (@WBBL) December 15, 2018