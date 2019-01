Video: ‘तूला कंटाळा येत नाही का?’वैतागलेला गोलंदाज लायनचा पुजाराला प्रश्न

सिडनी। सिडनी क्रिकेट मैदानावर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया चौथा आणि शेवटचा कसोटी सामना सुरु आहे. या सामन्यात भारताने ७ गड्यांच्या बदल्यात ६२२ धावा जमवल्या आहेत. तर ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या दिवसाखेर पहिल्या डावात बिनबाद 24 धावा केल्या आहेत.

दरम्यान या सामन्यात चेतेश्वर पुजारा खेळपट्टीवर असताना एका वेळी तर ऑस्ट्रेलियाचा फिरकी गोलंदाज नॅथन लायनने कारकिर्दीतील 18 वे कसोटी शतक पूर्ण करणाऱ्या पुजाराला विचारले की ‘तूला अजून कंटाळा आला नाही का?’ यावर पुजाराने फक्त हसून प्रतिसाद दिल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

