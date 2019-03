भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय सुजयचा

मुंबई । प्रतिनिधी

अहमदनगर लोकसभा मतदार संघाच्या जागेवरून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे पुत्र सुजय यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या घटनेवरून विखे पाटलांना विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार असल्याची चर्चा असतानाच आज त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली.

सुजयने भाजपत प्रवेश करण्यापूर्वी आपल्याशी चर्चा केली नाही तसेच मी माझी बाजू पक्षश्रेष्ठींकडे मांडणार असून पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो आपल्याला मान्य असल्याचेही पाटील म्हणाले.

Congress leader and Maharashtra LoP Radhakrishna Vikhe Patil in Mumbai: Sujay (son) did not consult me before joining BJP. About my resignation from the post of Leader of Opposition, I would say that I will follow whatever my party leadership asks me to do. pic.twitter.com/kmDQdF5qPP

