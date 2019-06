ब्लॉग सार्वमत Blog: नाणी घेता का नाणी ! Sarvmat Digital Share











सन 2013 साली सुटे पैसे (चिल्लर) आणायचे कोठून असा प्रश्‍न सर्वच व्यावसायिकांना पडायचा. आज मात्र त्याउलट परीस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या नाणी घेता का नाणी असे म्हण्याची वेळ आली आहे. देश विदेशापर्यंत ख्याती जावून पोहचलेल्या साईबाबांच्या शिर्डीत तर चिल्लर ठेवायची कोठे? असा प्रश्‍न तेथील बँक प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे व्याज देतो मात्र आमची चिल्लर तुम्हीच सांभाळा असे म्हणण्याची वेळ बँकांवर आली आहे. चिल्लरची ही समस्या केवळ शिर्डीतच नव्हे तर सर्वत्र डोकेदुखी ठरली आहे. स्थानिक बँका चिल्लर स्विकारत नसल्याने ती कटवायची कशी? या चिंतेने छोटे-मोठे व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र असलेल्या शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराच्या दानपेटीत जमा होणारी रक्कम बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत आठवड्यातून दोनदा मोजली जाते. सरासरी 2 कोटी रुपयाच्या नोटा आणि 5 लाख रुपयाची नाणी त्यात निघते. मंदिराच्या दानपेटीत जमा झालेली नाणी आणि नोटा 8 राष्ट्रीयकृत बँकेत एकानंतर एक म्हणजे रोटेशन पद्धतीने जमा केले जातात. दानपेटीत दर महिन्याला सरासरी 30 ते 35 लाखाची चिल्लर गोळा होते. 15 ते 16 बँका ही चिल्लर घेवून जात होत्या, मात्र गेल्या दोन वर्षापासून एक व दोन रुपयांच्या नाण्यांची मागणी झपाट्याने घटत आहे. त्यामुळे चिल्लच्या साठ्यात वाढ होत चालली आहे. परिणामी चिल्लरने भरलेल्या पिशव्याच्या थप्प्या वाढत चालल्या आहेत. पाच रुपयांच्या जोडीला नव्याने दहा रुपयांचे नाणे चलनात आले आहे. त्यामुळे दहा रुपयांच्या नोटेची जागाही नाण्याने घेतली आहे.

साईबाबा संस्थानकडे सुमारे दीड कोटीची नाणी पडून आहे. ही चिल्लर स्विकारण्यास बँकांनी असमर्थता दर्शविल्यामुळे संस्थान प्रशासनाला थेट रिझर्व बँकेच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधावा लागला. त्यावर या अधिकार्‍यांनी संस्थानच्या जागेतच ही चिल्लर (नाणी) साठवून ठेवावी व त्यावर बँकेने साईबाबा संस्थानला व्याज द्यावे, असा तात्पुरता तोडगा काढला असला तरी हा तोडगा म्हणजे या चिल्लरच्या समस्येवरील कायमस्वरुपी उपाय नाही. मध्यंतरी नगर महानगरपालिकेलाही चिल्लरच्या समस्येला सामोरे जावे लागले. नगर शहरातील विविध रस्त्यांवर अनेक छोटे विक्रेते फळे, भाजीपाला, स्टेशनरी, कपडे वा अन्य साहित्य विकतात. काही फेरीवालेही यात असतात. या सर्वांकडून मनपाच्या रस्त्याचा वापर केल्याबद्दल महापालिकेकडून बाजार शुल्कच्या रुपाने 10 रुपये रोज वसुल केले जातात. तसेच रात्रीच्या वेळी छोट्या व्यवसायांसाठी रस्ता वापर करणारांकडून 15 रुपये घेतले जातात. या कामासाठी महापालिकेने एका संस्थेची नियुक्ती केली आहे. छोट्या विक्रेत्यांकडून या पावतीसाठी बर्‍याचवेळा 10 रुपयांची नाणी दिली जातात. मात्र, ही नाणी बँकांतून स्वीकारली जात नसल्याने या संस्थेकडून ही नाणी मनपाकडे जमा केली जातात. पण मनपाच्या लेखा विभागानेही ती स्वीकारण्याबाबत अंतिम निर्णय न घेतल्याने ही सुमारे दीड लाखाची रक्कम पडून आहे. असाच काहीसा प्रकार नाशिकमध्येही घडला आहे.

सन 2013 च्या दरम्यान मोठ्या प्रमणावर नाणेटंचाई जाणवत होती. त्यावेळी चिल्लर मिळविण्यासाठी व्यावसायिकांना मोठी धडपड करावी लागत होती. सुटे पैसे नसल्याने अनेक दुकानदारांनी चॉकलेट देण्याचा फंडा शोधला होता. महामार्गावरील टोल नाक्यावरही चॉकलेट, बिस्कीटपुडा असा पर्याय शोधला होता. चिल्लर टंचाईचा फायदा उठवत काहींनी 10 रुपये शेकडा दराने चिल्लर देण्याचा व्यावसाय सुरू केला होता. सहा वर्षापूर्वी मोठ्या प्रमणावर नाणेटंचाई जाणवत असताना आता अचानक एवढी चिल्लर (नाणे) आली कोठून? हा संशोधनाचा भाग आहे. मात्र त्यापूर्वी बँका व व्यावसायिकांना एवढ्या चिल्लरचे करायचे काय? या समस्येतून बाहेर काढावे लागणार आहे. – अशोक गाडेकर

