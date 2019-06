Featured सार्वमत शाळा सुरू, तरीही शहर बस धावेना Sarvmat Digital Share











महापालिका प्रशासनासह पदाधिकार्‍यांनाही पडला विसर अहमदनगर (प्रतिनिधी) – शाळा सुरू झाल्या, महाविद्यालयांतही प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र शहर बससेवा अद्यापही सुरू न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. एकाच रिक्षात किंवा मिळेल त्या वाहनाने त्यांना शाळा गाठाव्या लागत आहेत. शहर बससेवेसाठी 10 बस येऊनही महिनाभरापासून त्या केवळ उभ्या आहेत. तातडीने त्या शहरांतर्गत सेवेसाठी वापरता याव्यात म्हणून महापालिका देखील प्रयत्न करत नाही. महापालिकेने शहर बससेवेसाठी यश ऑटोमोबाईल या अभिकर्ता कंपनीची नियुक्ती केली होती. या संस्थेने शासकीय करापोटीचे 21 लाख रुपये थकीत ठेवल्याने आरटीओ कार्यालयाकडून नव्याने आलेल्या बसची नोंदणी थांबविण्यात आली होती. बसची नोंदणी झाल्यानंतर त्या लगेच शहरांतर्गत सेवेसाठी सुरू होणार नाहीत. नोंदणी झाल्यानंतर त्या नोंदणीचे क्रमांक महापालिकेकडे दिल्यानंतर महापालिका त्यांच्याकडे असलेला टप्पा प्रवासी वाहतूकचा परवाना या संस्थेकडे संबंधित बस क्रमासाठी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आरटीओ कार्यालयाला देते. या प्रक्रियेवेळी थकीत कराचे कारण काढून टप्पा प्रवासी वाहतूक परवाना आरटीओ कार्यालय थांबवू शकत होते. मात्र नव्याने आलेल्या बसची नोंदणीच करून न घेण्याचा प्रकार धक्कादायक मानला जातो. शहर व उपनगरातील शाळांमध्ये शिकत असलेल्या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी शहर बसचा चांगला उपयोग होतो. तसेच उपनगरातून शहरात आणि शहरातून उपनगर व एमआयडीसीमध्ये जाणार्‍या नोकरदारांनाही बसचा चांगला पर्याय असतो. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शहर बससेवा सुरू होईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र केवळ लालफितीच्या कारभारामुळे शहर बस रखडली आहे. यश ऑटोमोबाईलचे जवळपास 80 लाख रुपये महापालिकेला देणे आहेत. या पैशातून शासकीय करापोटीची थकीत रक्कम महापालिका आरटीओ कार्यालयाला तातडीने देऊन शहर बस सुरू होण्यातील अडथळा दूर करू शकली असती. याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केलेच, पण महापालिकेतील पदाधिकारी, विरोधक यांनाही याचे काही देणेघेणे नसल्याने नगरकरांचे हाल होत आहेत. शहर बससेवेसाठी दीपाली ट्रान्सपोर्टची अभिकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संस्थेने सातत्याने महापालिकेकडे पाठपुरावा केल्यामुळे महापालिकेने करापोटी 10 लाखांचा धनादेश आरटीओ कार्यालयाला दिला आहे. महापालिकेच्या अटीनुसार त्यांनी पहिल्या टप्प्यात नवीन 10 बस खरेदी केल्या आहेत. दुसर्‍या टप्प्यात पाच बस येणार आहेत. आलेल्या 10 बस महिन्यापासून उभ्या असल्याने या संस्थेने नवीन पाच बस थांबविल्या आहेत. 10 बस उभ्या असतानाही त्यांना कर्जाचे हप्ते फेडण्याची वेळ आली आहे. आज नोंदणीची शक्यता

महापालिकेने 10 लाख रुपये अदा केल्याने आणि उर्वरीत रक्कम देण्याचे मान्य केल्याने आरटीओ कार्यालयाने बसच्या नोंदणीसाठी हिरवा कंदील दाखविला. यासाठी या बस गुरुवारी (दि. 20) आरटीओ कार्यालयात नोंदणीसाठी आणल्याही होत्या. मात्र अधिकारी नसल्याने ही नोंदणी आज शुक्रवारी करण्यात येणार असल्याचे समजते.

Tags: