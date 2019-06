Featured सार्वमत शहर बससेवेचे गार्‍हाणे आता थेट मंत्री रावते यांच्याकडे Sarvmat Digital Share











आरटीओ कार्यालयाकडून नोंदणी केली जात नसल्याने सेवेला विलंब अहमदनगर (प्रतिनिधी) – उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), महापालिका यांच्या वादात अडकलेल्या शहर बससेवेचे त्रांगडे आता परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या दरबारी जाणार आहे. शिवसेनेचे नेते यासाठी रावते यांची भेट घेऊन नवीन बसची नोंदणी करण्यासाठी साकडे घालणार आहेत. शहर बससेवा बंद पडून अनेक महिने उलटले. सुरूवातीला यश अ‍ॅटोमोबाईल या संस्थेकडे बससेवेचे काम होते. महापालिकेने त्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र जुनाट बस वापरत असल्याने प्रवाशांना धोका होऊ शकतो, अशा तक्रारी सातत्याने झाल्या. तसेच यात राजकीय अभिनिवेषही आला. बसची अवस्था पाहता आरटीओ कार्यालयाने संबंधित संस्थेला विचारणाही केली होती. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे या संस्थेने बससेवा बंद केली. ती बंद करताना महापालिकेने नुकसान भरपाईचे 80 लाख रुपये दिले नाहीत, असा आरोप करण्यात आला. बससेवा बंद झाल्यानंतर नव्याने ती सुरू करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांनी प्रयत्न सुरू केले. नवीन अभिकर्ता शोधण्याचे काम सुरू होते. त्यातच शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख असलेले प्रा. शशिकांत गाडे यांच्या दीपाली ट्रान्सपोर्टने बससेवा सुरू करण्याची तयारी दर्शविली. त्यांची निविदा आली. ती मंजूर करण्यात आली. संबंधितांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. या संस्थेने दहा नवीन बस खरेदी केल्या. त्याची नोंदणी करण्यासाठी त्या आरटीओ कार्यालयात नेल्या असता तेथील अधिकार्‍यांनी जुन्या संस्थेकडे थकलेला शासकीय कराचा मुद्दा उपस्थित केला. 2016 पासून यश अ‍ॅटोमोबाईल ही संस्था स्वतः कर जमा करत असे. त्यांनी सेवा बंद केल्यानंतर हा कर जमा करावा म्हणून आरटीओ कार्यालय आता महापालिकेच्यामागे लागले आहे. या संस्थेचे 80 लाख रुपये देणे असल्याने त्यातील दहा लाख देण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. असे असले तरी नवीन संस्थेच्या म्हणजे दीपाली ट्रान्सपोर्टच्या बसची नोंदणी करण्यास आरटीओ कार्यालय टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे दीपाली ट्रान्सपोर्टचे संचालक यामुळे वैतागले आहेत. आम्ही बस आणल्या आहेत. त्यासाठी बँकेतून कर्ज घेतले. आता त्याचे हप्ते सुरू झाले आहेत. असे असताना प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास लालफितीचा कारभार आडवा येत असल्याने हे संचालक आता थेट परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या दारात जाणार आहेत. प्रवासी वाहतूकसाठी टप्पा परवाना देताना कराचा मुद्दा आरटीओ कार्यालयाने उपस्थित करावा. आता आलेल्या बसची नोंदणी तातडीने करून द्यावी, असा मुद्दा महापालिकेचा आणि दिपाली ट्रान्सपोर्टच्या संचालकांचा आहे. जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनीही तशाच सूचना दिल्या आहेत. असे असताना आरटीओ कार्यालयाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने मंत्री रावते यांच्याकडेच साकडे घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नक्की पैसे किती

यश अ‍ॅटोमोबाईल या संस्थेचे महापालिकेकडे 80 लाख थकित असल्याचे सांगितले जाते. ते मिळावेत म्हणून संस्था न्यायालयातही गेलेली आहे. महापालिकेचे काही अधिकारी 80 लाख थकित असल्याचे मान्य करतात, तर काही वरिष्ठ अधिकारी या संस्थेचे अनामतपोटी दिलेले फक्त दहा लाख आमच्याकडे असल्याचे सांगतात. त्यामुळे संस्थेचे नेमके किती पैसे महापालिकेकडे आहेत, याबाबत महापालिका अधिकार्‍यांमध्येच एकमत नसल्याचे स्पष्ट होते. मात्र शासकीय करापोटी थकित असलेले दहा लाख आरटीओ कार्यालयाकडे जमा करण्यासाठी सर्वांचेच एकमत आहे.

