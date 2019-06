Featured सार्वमत शहर बँककडे एम्स, विश्‍वास नर्सिंगची मालकी Sarvmat Digital Share









14 कोटींचे थकीत कर्ज प्रकरण । लवकरच अन्य बड्या थकबाकीदारांवर कारवाई अहमदनगर (प्रतिनिधी) – डॉ. नीलेश शेळके यांचे बहुचर्चित एम्स रुग्णालय तसेच त्यांच्या सारसनगर येथील विश्‍वास नर्सिंग होमवर 14 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जापोटी नॉन बँकिंगच्या आधारे शहर बँकेने कब्जा मिळविला आहे. या पुढे डॉ. शेळके यांच्या दोन्ही मालमत्तांवर शहर बँकेचे नाव लागले आहे. रिर्झव्ह बँकेच्या नियमानुसार येत्या सात वर्षात या मालमत्तांची विक्री करता येणार असल्याची माहिती बँकेच्या सूत्रांनी दिली. डॉ. शेळके यांनी कोटला परिसारात बहुचर्चित एम्स रुग्णालय उभारणीसाठी शहर बँकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, त्यानंतर कर्जाचे हप्ते न फेडता आल्याने हे कर्ज थकले होते. एम्स रुग्णालयातील अन्य भागिदारांना बँक प्रशासनाकडून वसुलीसाठी नोटीस आल्यानंतर डॉ. शेळके यांची बनवाबनवी समोर आली होती. या प्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. यात बँकेच्या पदाधिकारी आणि संचालक यांचे जबाब नोंदविण्यात आले होते. दरम्यान, शहर बँकेच्या वतीने रिर्झव्ह बँकेच्या नियमानूसार डॉ. शेळके यांच्या कर्जाच्या वसूलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांवर ताबा घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. आधी बँकेच्या नियमानूसार तिन वेळा एम्स आणि विश्‍वास नर्सिंग होम मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आला. मात्र, त्यात यश न आल्याने आता बँकेेने सरफेसी कायदा व बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टनुसार ही कारवाई केली आहे. यात आता डॉ. शेळके यांच्या या मालमत्तेवर कायदेशीरपणे शहर बँकेचे नाव लागले आहे. दोन्ही मालमत्ताच्या प्रवेशव्दारावर बँकेने तसे फलक लावले आहेत. डॉ. नीलेश शेळके यांच्याप्रमाणे शहर बँकेचे सात आठ आणखी बडे थकबाकीदार असून त्यांच्या मालमत्तांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शहर बँकेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. कर्ज वसुलीचा शहर बँकेला विश्‍वास

यापूर्वी एम्स आणि विश्‍वास नर्सिंग होम ही मालमत्ता डॉ. शेळके यांच्या नावावर होती. शहर बँक कर्ज थकबाकी प्रकरणात शेळके यांची मोठी बदनामी झाली. यामुळे इच्छा असून देखील अनेकांनी एम्स आणि विश्‍वास नर्सिंग होमची खरेदी करणे टाळले होते. मात्र, आता या दोन्ही मालमत्तांवर शहर बँकेचे नाव लागले असून बँक खरेदी घेणार्‍या व्यक्तीला खरेदी खत करून देणार असल्याने लवकर या दोन्ही मालमत्तांची विक्री होऊन बँकेचे कर्जाचे वसूल होईल, असा विश्‍वास बँंक प्रशासनाला आहे.

