छावणी तपासणीच्या नावाखाली पथकाने केले ब्लॅकमेल

तहसीलदार महेंद्र माळी यांना छावणी चालकांचे निवेदन श्रीगोंदा (तालुका प्रतिनिधी) – श्रीगोंदा तालुक्यात 60 ते 65 पेक्षा अधिक छावण्या सुरू असून या छावण्यांची तपासणी करण्यासाठी आलेल्या पथकाने विनाकारण त्रुटी काढत दंड केला आहे. यातील काही तपासणीसाठी आलेल्या अधिकार्‍यांनी ब्लॅकमेल केल्याच्या तक्रारीचे निवेदन छावणी चालकानी तहसीलदार महेंद्र माळी यांना दिले आहे. छावणी तपासणीसाठी कर्जत तालुक्यातील कर्मचारी अणि अधिकारी यांचे पथक 26 ते 29 एप्रिल या काळात श्रीगोंदा तालुक्यात आले होते. त्यावेळी छावण्याच्या शेरेबुकात अणि अर्जामध्ये कसल्याही प्रकारच्या सूचना नमूद केलेली नसताना सदर अधिकार्‍यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे दंड आकारले आहेत. कामगार तलाठ्यांच्या पंचनाम्यावर सह्या नसल्याने अडीच हजार रुपये, छावणी मध्ये पशुखाद्य, चारा बिल उपलब्ध नसणे यासाठी एक हजार रुपये, शासकीय अनुदानाचा हिशोब सुस्थितीत ठेवलेला नसणे यासाठी पाच हजार रुपये दंड, अग्निशमन यंत्रणा नसणे यासाठी पाच हजार दंड, सीसी टीव्ही नसणे यासाठी अडीच हजार दंड असे वेगवेगळे प्रकारचे मुद्दे टाकून विनाकारण दंड आकारले आहेत. तसेच सक्तीने छावणी चालकांच्या कडून 10 हजार वसुली केले आहेत. त्यात कर्जत तालुक्यातील एक सर्कल, एक कामगार तलाठी व त्यांच्या सोबत असलेले अशासकीय काही जण यांनी छावणी चालकांना ब्लॅकमेल करून पैसे उकळले असल्याचे निवेदन तहसीलदारांना व इतरांना दिले आहे. निवेदनावर तांदलेश्वर मजूर संस्था, दरवेश मजूर संस्था, कोसगव्हाण विका. संस्था, विश्वनाथ मजूर संस्था, नवनाथ सार्वजनिक संस्था, स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक व ग्रामीण संस्था, ओम चैतन्य मल्टिस्टेट, सिद्धेश्वर सेवाभावी संस्था यांच्या वतीने सह्या करण्यात आल्या आहेत. श्रीगोंदा तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी सांगितले की, असा प्रकार जेव्हा घडत होता, पैसे चुकीच्या मार्गाने वसुली केले जात होते, त्याचवेळी छावण्या चालकांनी तक्रार द्यायला हवी होती, असा अन्याय का सहन केला? छावणी चालकांकडून सक्तीने 10 हजारांची वसुली

दंड रक्कम सोडून सक्तीने 10 हजार वसूल केले आहेत. त्यात कर्जत तालुक्यातील एक सर्कल, एक कामगार तलाठी व त्यांच्या सोबत असलेले अशासकीय काही जण यांनी छावणी चालकांना ब्लँकमेल करून पैसे उकळले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी ज्या मांडवगणमधील छावणीला भेट दिली होती. त्या छावणीचालकांची देखील यावर सही आहे.

