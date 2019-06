Featured सार्वमत सुसाट धावणार्‍या तीन स्कूल बसेसवर कारवाई Sarvmat Digital Share











शहर वाहतूक शाखा : बस चालकांमध्ये खळबळ अहमदनगर (प्रतिनिधी)- वेग मर्यादेचे उलंघन व स्कूल बसमध्ये आसन व्यवस्थेमध्ये बदल केल्याच्या कारणावरून गुरूवारी वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश मोरे व त्याच्या पथकाने तीन स्कूल बसेसवर कारवाई केली. संबंधित बसेस तपासणीसाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे पाठविल्या आहेत. या कारवाईमुळे स्कूल बस चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. नुकत्याच सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत. अनेक बस चालक नियमबाह्य शालेय मुलाची वाहतूक करतात. अनेक वेळा नियमाचे उल्लंघन केल्याने अपघात होऊन शालेय विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागलेला आहे, तर काही जण जखमी झालेले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) स्कूल बस चालकांना नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार स्कूल बस तयार करण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे चालक व संबंधित शाळांना सूचित करण्यात आले आहे. असे असताना काही स्कूल बस चालक व मालक या नियमाची पायमल्ली करून मुलाच्या जीवाशी खेळत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पोलीस निरीक्षक मोरे यांनी पोलीस अधीक्षक यांच्या आदेशानुसार स्कूल बस तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार सकाळी काही बसची तपासणी केली असता बसमधील आसनव्यवस्थेत बदल केल्याचे आढळून आले तर एका स्कूल बस चालकाने असलेली 40 वेगाची मर्यादा ओलांडून भरधाव बस चालवत असल्याचे आढळून आले. तिन्ही बसवर कारवाई करण्यात आली. नियमबाह्य रिक्षावर कारवाई करण्यात आल्याने काही रिक्षांनी व चालकांनी पोलीस निरीक्षक मोरे याची भेट घेऊन, नियमबाह्य रिक्षा चालकावर कारवाई करा पण अन्यायकारक कारवाई करू नका, असे सांगितले. परंतु कारवाईची मोहीम सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले. शाळेच्या गेटवरच बस तपासणार

दरम्यान, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी असलेल्या नियमावलीचा भंग करणार्‍या स्कूल बस जप्त करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार असल्याचा इशारा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दीपक पाटील यांनी दिला आहे़ येत्या आठ दिवसांत शाळेच्या गेटवर जाऊन विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या वाहनांची तपासणी करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले़.

