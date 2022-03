जिल्हा परिषद गट,गणांचा प्रारूप आराखडाही रद्द

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडील ( State Election Commission ) अधिकार आपल्याकडे घेतल्यानंतर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग आराखडा रद्द केल्यानंतर लगेचच जिल्हा परिषद गट ( Zilla Parishad Group )आणि पंचायत समित्यांच्या गणांचा ( Panchayat Samiti Group )तयार करण्यात आलेलेला कच्चा प्रारूप आराखडाही रद्द केला आला आहे. (The raw draft plan was also canceled ).त्यामुळे ही प्रक्रिया आता नव्याने करावी लागणार आहे. यामुळे निवडणुका लांबणार असून इच्छुकांची घालमेल अधिकच वाढणार आहे.