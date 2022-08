वाह रे... जळगाव महानगरपालिका

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गणेशोत्सवाच्या (Ganeshotsav) पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्त्यांची (city streets) डागडुजीचे काम (Repair work) हाती घेण्यात आले आहे. शहरातील रस्त्यांची अवस्था आधीच अत्यंत दयनीय झाली असल्याने वाहनचालकांना रस्त्यावरुन चालतांना तारेवरची कसरत केली जात आहे. दरम्यान, महापालिकेकडून (Municipal Corporation) कोर्ट चौक ते रिंगरोडपर्यंत रस्त्यांची डागडुजी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र पाणी साचलेल्या (waterlogged) खड्यांमध्ये डांबर व खडीचा (asphalt and gravel in the gravel) थर टाकून (putting a layer) त्यांच्याकडून खड्डे बुजविले जात होते. हा प्रकार पाहुन नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.