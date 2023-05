व्वा रे, विद्यापीठाचा कारभार! MBA च्या परीक्षेत जुनीच प्रश्नपत्रिका...

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

कवियीत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट् विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या (MBA) (Management Course Examinations) परीक्षा सुरू असून आज झालेल्या परीक्षेला जानेवारी 23 मधील जुनी प्रश्नपत्रिका (Old question paper) जशीच्या तशी विद्यार्थ्यांना (students) देण्यात आल्याने मोठा गोंधळ (confusion.) उडाला. एमबीए परीक्षेच्या निमित्ताने विद्यापीठातील परीक्षा विभागाचा (Examination Department in the University) भोंगळ कारभार (Poor management) पुन्हा एकदा समोर आला आहे.