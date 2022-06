जागतिक पर्यावरण दिन विशेष : ‘केवळ एक पृथ्वी’ या वर्षाची संकल्पना

आज जागतिक पर्यावरण दिवस! ( World Environment Day )या वर्षाची संकल्पना आहे ‘केवळ एक पृथ्वी’ ('Only One Earth') याच पृथ्वीवरील पर्यावरण (The environment) धोक्यात आले आहे. मानवाचा वाढता हस्तक्षेप अंतिमत: निसर्ग आणि मानवाच्या अस्तित्वावरच घाला घालत आहे अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. आपल्या वसुंधरेचे संवर्धन करण्यासाठी कटीबद्ध होऊ या!