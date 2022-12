आश्वासन दिले, पण दगड आहे कुठे?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

गत नऊ महिन्यांपासून प्रलंबीत असलेल्या निळकंठेश्वर मंदिराच्या पायर्‍ंयांचे काम ( The work of the steps of Nilakanteshwar temple)15 दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन स्मार्ट सिटीने ( Smart City Company)दिले असले तरी अद्याप पायरीच्या दगडांचा तपास नसल्याने या ठिकाणी वापरल्या जाणार्‍या दगडाच्या गुणवत्तेवरुन गोदाप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे बुधवारी सकाळी 11 वाजता गोदाघाटावर संयुक्त पहाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.