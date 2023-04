राहुल गांधी लवकरच उद्धव ठाकरेंना भेटण्याची शक्यता; चर्चांना उधाण

मुंबई | Mumbai

सध्या राज्यात महाविकास आघाडीमध्ये कुठेतरी बिघाडी होतान दिसत आहे. महाविकास आघाडीमधल्या अंतर्गत वादामुळे अनेकदा राजकिय खटके उडताना दिसत आहे. त्यातच आता मविआ मधील पडझड थांबवण्यासाठी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे मातोश्रीवर येण्याची शक्यता आहे(Rahul Gandhi is likely to come to Matoshree) . राहुल गांधींच्या या दौऱ्याची नेमकी तारीख निश्चित झाली नसली तरी येत्या काही दिवसांत ही भेट होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.