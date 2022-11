पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांची पाळधीत पानटपरी कुठे?

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

समाज बांधवांना (community members) दोेष देणार (Will not blame) नाही किंवा त्यांच्यावर आरोप करणार नाही. कारण त्यांची लाचारी असू शकते. मात्र, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Guardian Minister Gulabrao Patil) हे नेहमी सांगतात पानटपरीवाला (Pantapariwala) आहे. त्यांची पाळधीत (Paldh) पानटपरी (Where is Pantapari) कुठे होती. त्यांच्या टपरीवर कोणी पान खाल्ले त्यांना बक्षीस (rewarded) देणार असल्याची टीका शिवसेना (उबाठा) चे शिवसैनिक रमेश पाटील (Shiv Sainik Ramesh Patil of Shiv Sena (Ubatha).) यांनी केली. शुक्रवारी शिवसेना कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत तेे बोलत होते.