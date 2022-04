महापालिका आयुक्त रिक्षाने प्रवास करतात तेव्हा..

पोलीस आयुक्त मदत करणार (The Commissioner of Police will assist )

स्वच्छ सुंदर व स्वस्थ नाशिक कसे होईल? (How to have a clean, beautiful and healthy Nashik? ) अशा विचारत असलेल्या आयुक्तांनी तातडीने पाेलीस आयुक्तांशी चर्चा केली.पाेलीस आयुक्तांनीही असे बेशिस्तशस्त व्यक्ती असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी हवी ती मदत करण्याची तयारी दाखविली.