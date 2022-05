रखडलेल्या निवडणुका कधी?, आयोगाने दिले 'हे' संकेत

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

सर्वोच्च नायायालयाच्या निर्देशानंतरही (Directions of the Supreme Court )राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections in the state ) या पावसाळ्यानंतरच ( After Rainy Season )म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये होण्याचे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिले.