भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी शिंदे गट व भाजपाबाबत केले हे सुतोवाच ...

नंदुरबार Nandurbar l प्रतिनिधी

नंदुरबार, शहादा, नवापूर, तळोदा या नगरपालिका निवडणुकांसह (including municipal elections) आगामी सर्वच निवडणुका (All upcoming elections) भाजपा आणि शिंदे गट (BJP and Shinde group) एकत्रितपणे लढू (Let's fight together) अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष (State President of BJP) चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule ) यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. दरम्यान, नंदुरबार जिल्ह्यातील इतर पक्षांतील काही बडे नेते भाजपात प्रवेश करतील, असेही सूतोवाच यावेळी करण्यात आले.