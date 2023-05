विद्यापीठात चाललंय काय? : एमबीए विद्यार्थ्यांना परीक्षेत पुन्हा जुनीच प्रश्नपत्रिका

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

एमबीए अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय सत्राच्या (MBA) (Management Course Examinations) आजच्या पेपरलाही जुनीच प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्याने ‘विद्यापीठात नेमके चाललंय तरी काय?’ असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. दरम्यान जुन्या प्रश्न पत्रिकेवरून विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. एमबीए अभ्यासक्रमाच्या ्रप्रथम सत्राच्या (बॅकलॉग) पेपरला तीन महिन्यापूर्वीचीच ( (Old question paper)) प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार दै. देशदूतने ‘ व्वा रे विद्यापीठाचा कारभार’ या मथळ्याखाली प्रकाशित करून उघडकीस आणला. हा प्रकार उघड झाल्यानंतर विद्यापीठ क्षेत्रात झाडाझडती सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून (Examination Department in the University) याबाबत अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.