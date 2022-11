खडसेंच्या मुलाचे काय झाले? हा संशोधनाचा विषय

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राष्ट्रवादीचे नेते आ. एकनाथराव खडसे (NCP leader Eknathrao Khadse) यांनी माझ्या मुलाबाळापर्यंत (Until my child) जाण्याची गरज नव्हती. त्यांनाही मुलगा (boy) होता. त्याचे काय झाले (what happened to him)? त्याने आत्महत्या (committed suicide) केली की त्याचा खून (murdered) झाला? हा संशोधनाचा (research topic) विषय असल्याचे सांगत भाजपाचे मंत्री गिरीश महाजन (BJP Minister Girish Mahajan) यांनी आ. एकनाथराव खडसेंवर पलटवार केला आहे.