नाशिक । विजय गीते Nashik

राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Agricultural Produce Market Committee) संचालक मंडळाला मतदान करण्याचा अधिकार थेट शेतकर्‍यांना (Farmers have the right to vote in APMC )देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे शेतकर्‍यांकडून स्वागत केले जात असले तरी बाजार समितीचे संचालक पद भूषवलेल्या संचालक व सभापतींकडून मात्र हा निर्णय म्हणजे बाजार समितीला आर्थिक भुर्दंड असल्याचे म्हटले आहे.