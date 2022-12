ऐन थंडीत राज्यातील थंडी गायब, बळीराजाच्या चिंतेत वाढ

Gradual rise in Tmin in Maharashtra morning on 28/12

Solapur 20.1

Satara 16.7

Nanded 19.8

Aurangabad 13.2

Kolhapur 20.5

Parbhani 18.6

Dahanu 16.7

Osbad 19.4

Pune 15.3

MWR 16.5

Jalna 16

Baramati 17.3

Jalgaon 14

Udgir 19.5

Sangli 18.9

Malegaon 15

Nashik 11.9

Matheran 17.8

Jeur 18 pic.twitter.com/OAnEojy6jo