जवानांचे बलिदान निवडणुका जिंकण्यासाठी घेतले का?

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पुलवामा घटना (Pulwama incident) व चाळीस जवानांचे बलिदान (Sacrifice of forty soldiers) हे भाजप व नरेंद्र मोदी (BJP and Narendra Modi) यांना लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha elections) जिंकण्यासाठी घेतले गेले का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघटन महासचिव (General Secretary of the Organization) राम माधव यांनी तीस कोटी रुपयांची ऑफर का दिली? याचे उत्तर केंद्र सरकारने (central government) द्यावे अशी मागणी करीत जळगाव जिल्हा काँग्रेसतर्फे (Jalgaon District Congress) सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालायासमोर ‘जवाब दो’ ('Jawab Do' movement)आंदोलन करण्यात आले.