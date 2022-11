अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

शिवसेना आमदार रमेश लटके ( Ramesh Latke )यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी (For the by-election of Andheri East Assembly Constituency) आज, गुरुवारी मतदान होत आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतरची ही पहिलीच पोटनिवडणूक असून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना प्रथमच धनुष्यबाण चिन्हाऐवजी मशाल या निवडणूक चिन्हावर लढत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या नव्या चिन्हाला मतदारांचा कसा कौल मिळतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.