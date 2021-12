विसा टीएसडी रन ऑफ नाशिक

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

वेर्स्टन इंडिया स्पोर्टस् असोसिएशनतर्फे (Verston India Sports Association) घेण्यात येणार्‍या टीएसडी रॅन ऑफ नाशिक (TSD Run of Nashik) अर्थात वेग आणि आंतर स्पर्धेमध्ये चारचाकी (Four wheeler) विशेष महिला गटात मयूरी कुलकर्णी (Mayuri Kulkarni) व योगिता पाटील (Yogita Patil) या जोडीने प्रथम क्रमांक पटकावला. मयूरी कुलकर्णी या देशदूतमध्ये (deshdoot) ईडीपी विभागप्रमुख (Head of EDP Department) म्हणून कार्यरत आहेत.