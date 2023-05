Photos #ग्रामस्थांनी पेटविले अवैध वाळूचे ट्रॅक्टर

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गिरणा नदीपात्रातून (Girna river basin) अवैधवाळूचा उपसा(Extraction of illegal sand) करणार्‍या ट्रॅक्टरने (tractor) प्रवासी रिक्षाला (rickshaw) उडविले. या अपघातात (accident) रिक्षातील प्रवासी (Passengers) गंभीर जखमी (seriously injured) झाल्याने संतप्त झालेल्या गावकर्‍यांनी (villagers) वाळूचे दोन ट्रॅक्टर (Two sand tractors) पेटवून (burning) दिले. ही घटना जळगाव तालुक्यातील आव्हाणे गावात मंगळवारी दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास घडली. संतप्त झालेल्या गावकर्‍यांनी या आधीही अवैध वाळू उपसाला विरोध केला होता, मात्र महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र आज संतप्त गावकर्‍यांनी ट्रॅक्टर पेटवित प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे.