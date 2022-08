Very Bad News # कारच्या रेसिंगच्या नादात 11 वर्षिय बालकाचा बळी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मेहरुण तलाव परिसरात (Mehrun Lake area) कारच्या रेसिंग (cars Racing) सुरु असतांना ट्रॅकवर सायकल चालवित (Riding a bicycle) असलेल्या चिमुकल्याला (little one) भरधाव कारने उडविल्याची (Blown up by a speeding car) घटना रविवारी दुपारी 4.30 वाजेच्या सुमारास घडली. कार इतत्या भरधाव वेगात होती की, चिमुकला सायकलसह सुमारे दहा ते पंधराफुट उंच फेकला गेला आणि विक्रांत संतोष मिश्रा (वय-11, रा. एकनाथ नगर) याचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला. या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे.