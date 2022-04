आज पासून हेल्मेटसक्ती अधिक तीव्र

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

आजपासून नाशिक शहरात आयुक्तालयाच्या हद्दीत (Within the limits of Commissionerate in Nashik city )हेल्मेट ( Helmet )सक्तीचा नियम अधिकच तीव्र करण्यात येणार असून शहरातील महत्त्वाचे चौक, सिग्नल, वाहतूक पॉईंटवर आता तपासणी सुरू होणार असल्याची माहिती वाहतूक शाखेचे सहाय्यक आयुक्त सीताराम गायकवाड (Sitaram Gaikwad, Assistant Commissioner, Transport Branch ) यांनी परिपत्रकात दिली.